Tunisie: 2,6 milliards de dinars prêtés par la microfinance

17 Août 2025
La Presse (Tunis)

La microfinance prend une place croissante en Tunisie, attirant un nombre grandissant de citoyens exclus du financement bancaire, notamment en matière de crédits à la consommation.

Selon l'analyste financier Bassem Neifer, plus de 804 000 Tunisiens ont bénéficié de prêts auprès des institutions de microfinance pour un montant global de 2 596 millions de dinars. Rien qu'au premier trimestre 2025, ces établissements ont octroyé 113 583 prêts.

« Le recours à la microfinance s'impose désormais comme une alternative aux crédits bancaires », souligne Neifer, estimant que ce développement confère aux institutions de microfinance une position plus affirmée dans le paysage financier national.

L'analyste rappelle que la baisse marquée des crédits bancaires personnels a renforcé la demande en microcrédits, qui se positionnent désormais comme une source de financement incontournable, malgré des taux d'intérêt plus élevés.

Il précise qu'au cours du premier trimestre 2025, l'encours des crédits de microfinance a progressé de 33,7 millions de dinars. Cette hausse a en partie compensé la baisse constatée dans les crédits bancaires. L'attrait de ces prêts réside surtout dans leur accessibilité et la simplicité des procédures, bien moins contraignantes que celles du système bancaire classique.

