Le pont Kibi, qui relie le territoire d'Aru en Ituri, en République démocratique du Congo (RDC), au Soudan du Sud, s'est effondré mercredi 14 août 2025 sous le passage d'un poids lourd transportant des marchandises.

Cet effondrement a provoqué l'interruption du trafic, paralysant ainsi l'acheminement des produits vivriers et autres biens essentiels vers les grandes agglomérations voisines. De plus, il entrave sérieusement l'acheminement de l'aide humanitaire destinée à plus de 20 000 réfugiés sud-soudanais installés à proximité de la frontière.

Le député provincial Tabani Dieudonné, élu d'Aru, souligne l'importance cruciale de cette infrastructure. Selon lui, le pont Kibi joue un rôle clé dans la mobilisation des recettes douanières via le poste de Kengezi-Base et facilite les interventions humanitaires auprès des réfugiés sud-soudanais. Face à cette situation urgente, il appelle à une intervention rapide du gouvernement pour la réhabilitation du pont dans les plus brefs délais : « J'appelle le gouvernement à agir urgemment. Ce pont est essentiel pour les interventions humanitaires et pour assurer notre souveraineté. Il est donc impératif que le gouvernement intervienne sans délai. »

Construite à l'époque coloniale, en 1956, cette infrastructure n'était plus adaptée au passage de véhicules lourds sur cet axe vital d'intérêt régional. L'effondrement du pont, qui reliait notamment les zones commerciales stratégiques entre Ingbokolo (RDC) et Kengezi-Base (frontière avec le Soudan du Sud), impacte fortement le commerce transfrontalier, indque M. Tabani.