Burkina Faso: Partenariat Public-privé - 16 nouveaux projets validés

La Commission de Partenariat Public-privé a tenu une session extraordinaire, jeudi 14 août 2025, à Ouagadougou, sous la présidence du Premier ministre, Rimtalba Jean-Emmanuel Ouédraogo. 16 nouveaux projets ont été adoptés, portant ainsi le nombre de projet du Programme PPP 2025 à 86.

Le Burkina Faso a pris l'option de faire du Partenariat Public-Privé (PPP), un levier stratégique de sa politique de développement endogène et de souveraineté économique. Conformément à cette volonté politique bien assumée, la Commission PPP, présidée par le Premier ministre, Rimtalba Jean-Emmanuel Ouédraogo, a tenu une session extraordinaire, jeudi 14 août 2025, à Ouagadougou.

Cette rencontre extraordinaire avait pour objectif d'examiner et de valider la liste de projets additionnels au programme PPP 2025, transmis par les ministères sectoriels, tout en s'assurant qu'ils s'inscrivent pleinement dans les piliers du Plan d'actions pour la Stabilisation et le développement (PA-SD). A l'issue de ses travaux, la Commission a adopté 16 nouveaux projets.

Il s'agit de six projets hautement stratégiques présentés au Forum des investissements directs d'étrangers tenu, les 10 et 11 juillet 2025, à Abu Dabhi aux Emirats arabes unis, neuf projets additionnels transmis par les sectoriels à savoir les ministères en charge de l'eau, des affaires étrangères, de l'énergie et un projet de réhabilitation de Centre omnisports des Etalons, dont la fiche a été communiquée par le département en charge des sports.

Le Bureau national des Grands projets du Burkina (BN-GPB) aura la charge de les maturer et de les présenter aux investisseurs nationaux et étrangers, a fait savoir son directeur exécutif, Wendpanga Bruno Compaoré. 13 projets négociés sous forme de BOT Avec l'adoption de ces 16 nouveaux projets, le Burkina Faso dispose désormais d'un programme PPP 2025 actualisé constitué d'un portefeuille de 86 projets, dont 43 en cours de maturation et 27 projets mûrs relevant de neuf départements ministériels d'un coût total de plus de 7 251 milliards F CFA.

Au cours des derniers mois, 13 projets ont déjà été négociés sous forme de BOT (Build-Operate-Transfert) conformément aux instructions du Président du Faso, le capitaine Ibrahim Traoré et selon les dispositions de la loi portant cadre juridique et institutionnel du Partenariat Public-Privé au Burkina Faso, a indiqué le Premier ministre.

Pour M. Compaoré, le PPP, né d'une ambition nationale, n'est pas un simple mécanisme de financement, mais un levier de souveraineté économique, un pont entre l'ingénierie

étatique et l'agilité entrepreneuriale. « Face aux défis climatiques, aux impératifs de sécurité alimentaire et à la nécessité d'accélérer notre industrialisation, le PPP s'avère être l'une des meilleures options », a renchéri le chef du gouvernement.

Le programme PPP 2025, fruit d'une analyse rigoureuse, a-t-il ajouté, prend en compte les besoins du Burkina Faso en infrastructures dans des secteurs essentiels comme les transports, l'énergie, l'eau, les logements, la santé, l'éducation, etc.

Bâtir une croissance forte, résiliente, inclusive et durable

« Notre marche vers la souveraineté véritable impose des réformes profondes, ainsi que des investissements structurants dans des secteurs clés tels que les transports, l'énergie, les aménagements hydro-agro-pastoraux, les infrastructures et les industries. Ces leviers sont essentiels pour bâtir une croissance forte, résiliente, inclusive, durable et créatrice d'emplois décents au bénéfice de nos populations », a souligné Rimtalba Jean Emmanuel Ouédraogo.

Tout en félicitant les différents acteurs, il les a invités à une synergie d'actions afin que la dynamique de faire des PPP une source alternative de financement de l'économie nationale, porte l'espoir de concrétiser des projets stratégiques et structurants pour le développement socio-économique du Burkina Faso. « J'invite les ministères porteurs de projets PPP à demeurer pleinement engagés et disponibles aux sollicitations du Bureau national des Grands projets du Burkina à toutes les étapes, afin d'assurer une coordination optimale et un encadrement efficace des projets PPP. J'exhorte le Bureau national des Grands projets à faire davantage preuve de disponibilité et d'écoute pour l'aboutissement heureux de ces projets au bénéfice de nos populations », a-t-il conclu.