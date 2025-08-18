Burkina Faso: Politique nationale de développement dans la Liptako - Plus de 8 milliards F CFA mobilisés au premier semestre de 2025

La direction régionale de l'économie et de la planification du Liptako a tenu la revue régionale à mi-parcours de la mise en œuvre du Plan d'actions pour la stabilisation et le développement (PASD), jeudi 13 août 2025, à Dori.

Selon le rapport régional de performance à mi-parcours, à savoir du premier semestre de 2025, la région du Liptako a contribué à la mise en œuvre de 13 objectifs stratégiques du Plan d'actions pour la stabilisation et le développement (PASD) et ce, à travers ses quatre piliers. A croire le directeur régional de l'économie et de la planification du Liptako, Harouna Kaboré, la réalisation des actions de développement par les différents acteurs a nécessité la somme de 8 milliards 627 millions F CFA sur une prévision de 19 milliards 407 millions F CFA, soit un taux d'exécution financier de 44, 45%.

A propos de l'exécution physique, M. Kaboré a révélé que durant les six premiers mois de 2025, les acteurs de développement ont réalisé 201 sur 454 activités programmées, soit un taux de 44, 27%. Pour ce qui est du pilier 1 consacré à la lutte contre le terrorisme et à la restauration de l'intégrité territoriale, il a confié que les actions de développement ont plus porté sur la lutte contre le terrorisme. En plus, a-t-il ajouté, les actions ont visé le renforcement des capacités opérationnelles des Forces de défense et de sécurité (FDS) et des Volontaires pour la défense de la patrie (VDP) en vue de la libération des localités occupées.

Quant au pilier 2 consacré à la réponse à la crise humanitaire, M. Kaboré a expliqué que les actions ont consisté à la prise en charge psychosocial des victimes et personnes affectées par le terrorisme, l'acquisition et la distribution de vivres et de kits au profit des Personnes déplacées internes (PDI) et des personnes vulnérables du Liptako. Concernant le pilier 3 traitant de la refondation de l'Etat et de l'amélioration de la gouvernance, il a affirmé que les actions se sont focalisées entre autres sur la réalisation, la réhabilitation et l'équipement des infrastructures sanitaires et éducatives, l'amélioration des opportunités d'emplois pour les femmes et les jeunes et l'amélioration de l'accès à l'eau potable et à l'assainissement.

Pour sa part, le gouverneur de la région du Liptako, Abdoul Karim Zongo, a félicité et encouragé tous les acteurs qui ont œuvré à l'atteinte des résultats. C'est dans ce contexte qu'il a rappelé que depuis 2015, le Burkina traverse une crise sécuritaire ayant des répercussions humanitaires, sociales et économiques sans précédent. A cette crise, a-t-il confié, s'est ajoutée une crise de gouvernance entrainant des changements institutionnels dans l'exercice du pouvoir d'Etat, le 24 janvier et le 30 septembre 2022. « Dans le but de construire un nouveau Burkina, les nouvelles autorités ont cherché à mobiliser l'ensemble de la population, ce qui s'est concrétisé par l'adoption d'une Charte constitutionnelle de Transition lors des assisses nationales, du 14 octobre 2022. Cette Charte a permis d'ajuster les instruments de mise en oeuvre de la politique nationale de développement donnant naissance au plan d'actions pour la stabilisation et le développement », a révélé l'administrateur civil.