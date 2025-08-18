Algérie: Chute d'un bus dans l'Oued El Harrach - Le Premier ministre au chevet des blessés à l'hôpital Salim Zemirli

17 Août 2025
Algerie Presse Service (Algiers)

ALGER — Le Premier ministre, M. Nadir Larbaoui, s'est rendu, dimanche matin, à l'établissement hospitalier spécialisé Salim Zemirli (Alger) pour s'enquérir de l'état de santé et des conditions de prise en charge des blessés victimes de la chute d'un bus de transport de voyageurs dans l'Oued El Harrach survenue vendredi dernier, indique un communiqué des services du Premier ministre.

Le Premier ministre a transmis "la compassion de Monsieur le président de la République avec les blessés et leurs familles ainsi que son attachement personnel à suivre les conditions de leur prise en charge optimale et à mobiliser tous les moyens de l'Etat pour ce faire".

M. Larbaoui a également exprimé ses remerciements et sa considération aux staffs médicaux et paramédicaux chargés des soins et du suivi médical des blessés, saluant leur engagement jusqu'au rétablissement de ces derniers.

"En application des instructions de Monsieur le président de la République, et en coordination directe avec les services du Premier ministre, les différents secteurs concernés ont été mobilisés de manière coordonnée et régulière, dès la survenue de ce drame, notamment les services de la Protection civile et du ministère de la Santé, pour prendre les mesures urgentes à l'effet d'assurer une prise en charge rapide des victimes et des blessés, tout en mettant les établissements hospitaliers d'Alger en état d'alerte maximale, particulièrement les Urgences, qui ont rapidement accueilli les blessés", ajoute la même source.

"Les équipes médicales et paramédicales ont été également mobilisées pour assurer la prise en charge nécessaire, outre la mise en place d'une cellule de veille et de suivi au niveau de la Pharmacie centrale des hôpitaux (PCH), afin de garantir la disponibilité des médicaments nécessaires", conclut la même source.

