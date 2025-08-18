Algérie: Chute d'un bus dans Oued El Harrach - Le président de la République reçoit les condoléances de son homologue tunisien

16 Août 2025
Algerie Presse Service (Algiers)

ALGER — Le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, a reçu, samedi, un appel téléphonique de son frère, le président de la République tunisienne, pays frère, M. Kaïs Saïed, qui lui a présenté ses sincères condoléances suite à la chute d'un bus de transport de voyageurs, indique un communiqué de la Présidence de la République.

"Le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune a reçu, ce jour, un appel téléphonique de son frère, M. Kaïs Saïed, président de la République tunisienne, pays frère, qui lui a présenté, en son nom personnel et au nom du peuple tunisien frère, ses sincères condoléances suite à l'accident de chute d'un bus de transport des voyageurs, exprimant sa solidarité et le soutien de son pays à l'Algérie en cette douloureuse épreuve", lit-on dans le communiqué.

Pour sa part, le président de la République "a remercié son frère, le Président Kaïs Saïed, et à travers lui le peuple tunisien frère, pour les nobles sentiments de solidarité, saluant hautement l'esprit de fraternité unissant les deux peuples frères", ajoute la même source.

Le président de la République a souligné "l'importance de partager les peines et épreuves que traversent les deux pays frères", précise le communiqué.

Lire l'article original sur Algerie Presse Service.

Tagged:
Copyright © 2025 Algerie Presse Service. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 500 articles par jour provenant de plus de 110 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.