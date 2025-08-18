Afrique: CHAN 2024/Algérie-Niger - Les 'Verts' à un point des quarts de finale

ALGER — L'équipe nationale algérienne A' de football, composée de joueurs locaux, abordera lundi son dernier match de poules du Championnat d'Afrique des nations CHAN-2024 (reporté à 2025), contre le Niger au Nyayo national stadium de Nairobi (18h00), avec l'objectif de décrocher le point qui lui manque pour valider son billet en quarts de finale.

Les joueurs du sélectionneur national, Madjid Bougherra avaient parfaitement entamé la compétition en dominant l'Ouganda (3-0), avant de concéder deux nuls consécutifs face à l'Afrique du Sud (1-1) et à la Guinée (1-1). Avec cinq points au compteur, un résultat positif face à la lanterne rouge du groupe (1 point) suffira à les propulser au tour suivant.

Conscient de l'enjeu, le sélectionneur national Madjid Bougherra a insisté sur la nécessité de réagir devant les buts.

"Toutes les rencontres que nous avons disputées ont été difficiles. Si nous voulons nous qualifier, nous devons gagner ce match. Le destin est entre nos mains. L'important sera de marquer tôt pour se faciliter la tâche. Nous avons encore les moyens de rectifier le tir et de retrouver le chemin de la victoire. L'ambition est toujours là pour continuer l'aventure dans cette compétition continentale", a-t-il déclaré, à l'issue du match face aux Guinéens.

Les coéquipiers du nouveau buteur attitré, Sofiane Bayazid, devront néanmoins afficher plus d'efficacité devant les buts, un secteur qui leur a fait défaut lors des deux derniers matchs, malgré une domination dans le jeu et de nombreuses occasions franches de scorer.

En ratant un bon nombre d'occasions devant les Sud-Africains et les Guinéens, les Algériens devront retrouver leur "gâchette", qui a fait mal aux Ougandais, dans leur antre et devant leur public.

Un changement au niveau du compartiment offensif, avec la titularisation de Bayazid, aux dépens d'Aymen Mahious, n'est pas à écarter pour ce dernier match de la phase de groupe face au "Mena".

De son côté, le Niger, lanterne rouge et déjà éliminé de la course à la qualification, aura à coeur de quitter la compétition sur une bonne note, et viser l'exploit face à l'équipe nationale.

Les coéquipiers de l'attaquant Abdulatif Goumey étaient à deux doigts de sortir victorieux de leur duel face à l'Afrique du Sud (0-0), un résultat qui a scellé définitivement leur sort dans ce tournoi.

Dans l'autre affiche de ce groupe C, l'Afrique du Sud (5 pts) et l'Ouganda (6 pts) croiseront le fer le même jour à Kampala (18h00), une confrontation décisive pour leurs espoirs de qualification. Si les "Bafana Bafana" sont condamnés à l'emporter pour passer au prochain tour, un nul suffira aux "Cranes." La Guinée (4 pts), éliminée, est pour sa part exempte de cette dernière journée.

Les deux premiers de chaque poule se qualifieront pour les quarts de finale, programmés les 22 et 23 août.