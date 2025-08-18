Afrique: CHAN 2024 - Premier entraînement de la sélection algérienne à Nairobi

17 Août 2025
Algerie Presse Service (Algiers)

NAIROBI — La sélection algérienne des joueurs locaux (A') a effectué samedi sa première séance d'entraînement à Nairobi, en prévision de son match décisif face au Niger, prévu lundi (18h00) au Nyayo National Stadium de la capitale, pour le compte de la cinquième et dernière journée du groupe C du Championnat d'Afrique des Nations (CHAN-2024, décalé à 2025).

Alors que les joueurs titulaires lors du match face à la Guinée se sont contentés d'une séance de décrassage à l'hôtel, le reste du groupe s'est entraîné à 20h30 (heure locale) sur le terrain annexe du Safaricom Stadium Kasarani, sous un temps pluvieux. Quinze joueurs ont pris part à de légers exercices programmés par le staff technique, indique la Fédération algérienne (FAF) sur son site officiel.

Occupant la deuxième place du groupe C avec un total de cinq points, un match nul face au Niger suffira aux protégés du sélectionneur Madjid Bougherra pour décrocher la qualification aux quarts de finale.

Lors de la dernière journée de cette phase de groupes, l'Ouganda sera opposée à l'Afrique du Sud au stade de Kampala. Un match dont le coup d'envoi est prévu à 18h00, soit en même temps qu'Algérie - Niger.

La qualification devrait se jouer entre l'Ouganda, l'Algérie et l'Afrique du sud, alors que le Niger et la Guinée sont déjà éliminés.

Lire l'article original sur Algerie Presse Service.

Tagged:
Copyright © 2025 Algerie Presse Service. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 500 articles par jour provenant de plus de 110 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.