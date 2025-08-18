Algérie: Tizi-Ouzou - La splendeur de la nature et les sites touristiques séduisent les vacanciers

TIZI-OUZOU — Chaque été, la wilaya de Tizi-Ouzou se transforme en un véritable pôle d'attraction touristique, offrant aux estivants la splendeur de son littoral, de ses montagnes et la richesse de son patrimoine culturel, ce qui ne manque pas de séduire les vacanciers en quête de repos.

Loin de l'agitation des grandes villes, Tizi-Ouzou avec ses sites pittoresques en montagne comme le long de ses 85 km de littoral, et ses villages, propose une immersion unique aux touristes. Dans cette wilaya, les traditions ancestrales côtoient un tourisme de plus en plus diversifié.

Les huit plages autorisées à la baignade réparties sur les daïras de Tigzirt à Azeffoun, Feraoun, et autres plages connaissent un engouement particulier. Petit Paradis, le Caroubier, Tassalast sont entre autres plages prisées par les vacanciers.

Outre les baignades rafraîchissantes, les visiteurs peuvent découvrir, à l'occasion, la richesse du patrimoine culturel et artisanal local grâce aux foires et expositions organisées par le secteur du tourisme et de l'artisanat dans les villes côtières à l'instar de celle abritée par le port de Tigzirt.

Ces foires permettent d'admirer le savoir-faire local, qu'il s'agisse de poterie, de tapisserie, de vannerie ou de bijoux berbères et habits traditionnels, offrant ainsi une dimension culturelle enrichissante aux journées balnéaires, tout en proposant aux estivants de repartir avec un souvenir authentique de la région.

S'inscrivant dans la démarche de la promotion du tourisme et l'attraction de plus de touristes, l'Assemblée populaire communale (APC) d'Azeffoun, une commune côtière au nord de Tizi-Ouzou, se mobilise pour promouvoir le secteur touristique, selon son président, Smail Chaallal, qui souligne que l'objectif est de diversifier l'offre, au-delà du tourisme balnéaire, en explorant de nouvelles opportunités.

Outre les deux plages de la commune, "Plage du centre" et "Le Caroubier", et un front de mer qui a bénéficié de travaux d'assainissement, d'aménagement et d'embellissement, l'APC prévoit également de valoriser des sites non balnéaires. C'est le cas de Taguemount Boudrar, un lieu idéal pour les pique-niques et les randonnées, offrant une vue imprenable sur la Méditerranée.

Par ailleurs, pour les amoureux de la nature, le massif du Djurdjura est un incontournable, à condition que les randonnées soient encadrées par des professionnels pour préserver sa faune et sa flore, notamment les espèces protégées.

Ses sommets imposants, ses paysages à couper le souffle et ses lacs éphémères comme Tamda Ouguelmin, ou encore ses alpages et ses sources, sont le théâtre de sorties et randonnées qui attirent de nombreux adeptes du grand air.

Les hauteurs du Djurdjura offrent des panoramas à couper le souffle sur les villages perchés à flanc de montagne. Un patrimoine naturel qu'il est impératif de préserver de toute forme de pollution anthropique pouvant perturber le fragile écosystème du Parc national du Djurdjura (PND) classé réserve de biosphère.

La saison estivale à Tizi-Ouzou est également rythmée par une série de fêtes et festivals qui animent les villages de la wilaya.

Le tapis d'Ath Hicham, le bijou d'Ath Yenni, la poterie de Maâtkas et d'Ath Kheir, la figue de Lemsella, la robe kabyle, la figue de Barbarie et la forge à Bouzguène. Ce sont autant d'activités artisanales et de produits du terroir célébrés par les villageois et qui attirent les foules.

La commune d'"Ath Bouaddou", située au sud-ouest de Tizi-Ouzou, dans la daïra des Ouadhias, est un exemple de localité de montagne dont les responsables ont su exploiter les ressources locales pour créer de la richesse en développant sa vocation touristique.

"Nous oeuvrons à exploiter et valoriser les atouts dont dispose la commune avec l'ambition de générer de la richesse et développer l'économie locale. C'est la raison pour laquelle nous avons choisi de développer le tourisme de montagne", a expliqué à l'APS Slimane Bouaziz, le président de l'APC.

Plusieurs projets touristiques ont ainsi vu le jour, ou sont en cours de réalisation, dans cette localité déjà connue des passionnés de randonnée pour son lac Tamda Ouguelmim, un site est très apprécié des touristes.

Parmi les autres projets, le président de l'APC a cité l'aménagement du site de "Tamda Ouvarane" et le projet d'exploitation touristique d'une "grotte féerique", actuellement au stade des discussions avec les services concernés.

Parallèlement, les villages lauréats du "Prix Rabah Aïssat du village le plus propre", propres et embellis, attirent eux aussi un nombre croissant de visiteurs. Ces localités, véritables modèles de civisme et de préservation de l'environnement, suscitent la curiosité des touristes qui s'y rendent pour apprécier le fruit de l'effort commun de toute une communauté en faveur d'un cadre de vie agréable.