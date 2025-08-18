Genève — Après dix jours de négociations, les discussions du Comité intergouvernemental de négociation (CIN) visant à élaborer un instrument international juridiquement contraignant sur la pollution plastique, y compris dans le milieu marin, se sont achevées tôt le 15 août sans qu'un consensus ait été trouvé sur le texte de l'instrument. Le Comité a convenu de reprendre les négociations à une date ultérieure qui sera annoncée ultérieurement, indique le Programme des Nations Unies pour l'Environnement (PNUE) dans un communiqué.

La réunion s'est achevée sur la volonté clairement exprimée par les États membres de poursuivre le processus, tout en reconnaissant les divergences de vues importantes entre les États.

Cette cinquième session reprise (INC-5.2) a réuni plus de 2 600 participants au Palais des Nations à Genève, dont plus de 1 400 délégués membres de 183 pays et près de 1 000 observateurs représentant plus de 400 organisations. Quelque 70 ministres et vice-ministres, ainsi que 30 autres représentants de haut niveau, ont également tenu des tables rondes informelles en marge de la session.

« Ces dix jours ont été difficiles, dans un contexte géopolitique complexe, marqué par des défis économiques et des tensions multilatérales. Cependant, une chose reste claire : malgré ces complexités, tous les pays souhaitent clairement rester à la table des négociations.

« Bien que nous n'ayons pas abouti au texte de traité que nous espérions, nous, au PNUE, poursuivrons notre travail contre la pollution plastique - une pollution qui se trouve dans nos eaux souterraines, dans nos sols, dans nos rivières, dans nos océans et, oui, dans nos corps », a déclaré Inger Andersen, directrice exécutive du PNUE.

L'objectif de l'INC-5.2 était de s'accorder sur le texte de l'instrument et de mettre en évidence les questions en suspens nécessitant des travaux préparatoires supplémentaires avant la conférence diplomatique. La session a suivi une approche structurée, commençant par une séance plénière d'ouverture, puis passant à quatre groupes de contact traitant de domaines clés tels que la conception des plastiques, les produits chimiques préoccupants, les plafonds de production, le financement et la conformité, suivis d'une séance plénière de bilan, de consultations informelles et se terminant par une séance plénière de clôture le 15 août.

Le texte du président de l'INC-5.1 à Busan a servi de point de départ aux négociations de l'INC-5.2, le président ayant publié un projet de texte et un projet de texte révisé au cours de la session. Malgré un engagement intensif, les membres du comité n'ont pas réussi à parvenir à un consensus sur les textes proposés.

« Ne pas atteindre l'objectif que nous nous sommes fixé peut être source de tristesse, voire de frustration. Mais cela ne doit pas nous décourager. Au contraire, cela devrait nous inciter à retrouver notre énergie, à renouveler nos engagements et à unir nos aspirations », a déclaré le président de l'INC, l'ambassadeur Luis Vayas Valdivieso. « Cela ne s'est pas encore produit à Genève, mais je ne doute pas que le jour viendra où la communauté internationale unira sa volonté et joindra ses forces pour protéger notre environnement et préserver la santé de nos populations. »

Ce processus INC a été lancé en mars 2022, lors de la reprise de la cinquième session de l'Assemblée des Nations Unies pour l'environnement (UNEA-5.2), lorsqu'une résolution historique a été adoptée en vue d'élaborer un instrument international juridiquement contraignant sur la pollution par les plastiques, y compris dans le milieu marin.

« À l'issue de cette session, nous repartons avec une bonne compréhension des défis à relever et un engagement renouvelé et commun à les relever », a déclaré Jyoti Mathur-Filipp, secrétaire exécutive du secrétariat de l'INC. « Nous avons désormais le devoir de progresser. »

La session a également bénéficié de la participation active de la société civile, notamment des peuples autochtones, des ramasseurs de déchets, des artistes, des jeunes et des scientifiques, qui ont fait entendre leur voix à travers des manifestations, des installations artistiques, des points presse et des événements organisés au Palais et dans ses environs.

La session de Genève fait suite à l'INC 5.1, qui s'est tenue en novembre/décembre 2024 à Busan, en République de Corée. Cette réunion a été précédée de quatre sessions : INC-1 à Punta del Este en novembre 2022, INC-2 à Paris en juin 2023, INC-3 à Nairobi en novembre 2023 et INC-4 à Ottawa en avril 2024.