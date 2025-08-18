Guinée: Le président de la transition nomme les directeurs communaux, préfectoraux et régionaux des élections

document

Région administrative de Boké.

Directeur régional des élections de Boké: M. Ousmane Tanou Diallo, gestionnaire des ressources humaines.

Directeur préfectoral des élections de Boké: Mme Faraman Mara, matricule 318 095 N, juriste.

Directeur préfectoral des élections de Boffa: M. Ernest Dramou, matricule 260 575 C, administrateur civil.

Directeur préfectoral des élections de Fria: M. Mohamed Lamine Camara, matricule 256 414 L, administrateur civil.

Directeur préfectoral des élections de Gaoual: M. Mamadou Cellou Bah, matricule 585 727 L, administrateur civil.

Directeur préfectoral des élections de Koundara: M. Thierno Souleymane Diallo, matricule 196,345 D, ingénieur agronome.

Région administrative de Kindia.

Directeur régional des élections de Kindia: M. Amadou Baba Keïta, matricule 110 199 M, administrateur civil.

Directeur préfectoral des élections de Kindia: M. Alsény Savané, matricule 268 429 H, économiste.

Directeur préfectoral des élections de Coyah: M. Aminata Kaba, matricule 246.468 T, juriste.

Directeur préfectoral des élections de Forécariah: M. Mamadou Aliou Barry, matricule 253 205 N, juriste.

Directeur préfectoral des élections de Dubreka: M. Ibrahima Faro, matricule 585 705 R, gestionnaire informatique.

Directeur préfectoral des élections de Télémélé: M. Mamadou Barry, matricule 226 887 H, gestionnaire.

Régions administrative de Mamou.

Directeur régional des élections de Mamou: M. Youssouf Condé, matricule 319 880 C, sociologue.

Directeur préfectoral des élections de Mamou: M. Boubacar Sow, matricule 212 336 Z, gestionnaire.

Directeur préfectoral des élections de Dalaba: Mme Habibatou Barry, matricule 246 211 H, comptable.

Directeur préfectoral des élections de Pita: Mme Fatoumata Binta Daff, matricule 246 493 S, comptable.

Région administrative de Labé.

Directeur régional des élections de Labé: M. Aboubacar Touré, matricule 585 603 C, informaticien.

Directeur préfectoral des élections de Labé: M. Saïkou Yaya Barry, matricule 204 950 X, mathématicien.

Directeur préfectoral des élections de Mali: M. Algassimou Lamine Diallo, matricule 315 177 M, administrateur civil.

Directeur préfectoral des élections de Tougué: M. Aboubacar Touré, matricule 310 650 Y, politologue.

Directeur préfectoral des élections de Koubia: M. Mamadou Hawa Diallo, matricule 585733 T, administrateur civil.

Directeur préfectoral des élections de Lélouma: . M. Mamadou Saïdou Diallo, matricule 246 037 D, aménagiste.

Région administrative de Faranah

Directeur régional des élections de Faranah: M. Mohamed 2 Touré, matricule 237 564 D, juriste.

Directeur préfectoral des élections de Kisidougou: M. Mamadou Condé, matricule 291 982 R, économiste.

Directeur préfectoral des élections de Faranah. M. Moussa Condé, matricule 296 898 B, administrateur civil.

Directeur préfectoral des élections de Dabola: M. Mohamed Moussa Kébé, matricule 306 345 T, analyste politique.

Directeur préfectoral des élections de Dinguiraye : M. Mamadi Bamba Condé, matricule 295 188 Z, sociologue.

Région administrative de Kankan

Directeur régional des élections de Kankan: M. Kaba Sidibé, matricule 249 647 A, sociologue.

Directeur préfectoral des élections de KanKan: M. Abdoulaye Kourouma, matricule 215 578 M, ingénieur des eaux et forêts.

Directeur préfectoral des élections de Mandiana: M. Kaba Keïta, matricule 235 891 M, contrôleur qualité.

Directeur préfectoral des élections de Kérouané : M. Mory Konaté, matricule 316 132 X, politologue.

Directeur préfectoral des élections de Siguiri: M. Lamine Bereté, matricule 315 100 W, chimiste.

Directeur préfectoral des élections de Kouroussa: M. Mohamed Bayo, matricule 246 236 H, sociologue.

Région administrative de N'Zérékoré.

Directeur régional des élections de N'Zérékoré: M. Gono Sangaré, matricule 246 415 L, administrateur civil.

Directeur préfectoral des élections de N'Zérékoré: M. Cécé Théa, matricule 217 145 D, sociologue.

Directeur préfectoral des élections de Guéckédou: Mme Filomen Haba, matricule 262 487 H, gestionnaire.

Directeur préfectoral des élections de Macenta: M. Zézé Onivogui, matricule 250 968 S, gestionnaire comptable.

Directeur préfectoral des élections de Lola: M. Nyankoi Dopavogui, matricule 318 209 B, historien.

Directeur préfectoral des élections de Beyla: M. Bangaly Kourouma, matricule 227 859 G, sociologue.

Directeur préfectoral des élections de Yomou: M. Kolouba Guilavogui, matricule 320 580 C, philosophe.

Région de Conakry

Directeur régional des élections de Conakry: M. Yamoussa Cissé, matricule 205 617 V, philosophe.

Directeur communal des élections de Kassa: M. Abdoulaye Savané, matricule 296 845 V, administrateur des affaires.

Directeur communal des élections de Kaloum: M. Sékou Naby Camara, matricule 250 862 L, homme de lettres.

Directeur communal des élections de Matam: M. Michel Soumaoro, matricule 246 417 R, historien en relations internationales.

Directeur communal des élections de Dixinn: M. Sekou Minkailou Conté, matricule 230 392 N, ingénieur informaticien.

Directeur communal des élections de Ratoma: Mme Ami Bangoura, matricule 246 169 S, linguiste.

Directeur communal des élections de Sofonia: Mme Fatimatou Paraya Bah, matricule 254 919 Y, gestionnaire.

Directeur communal des élections de Tombolia: M. Lanciné 1 Keïta, matricule 246 500 A, économiste.

Directeur communal des élections de Sanoyah: M. Youssouf Dansoko, matricule 251 386 T, gestionnaire.

Directeur communal des élections de Matoto: M. Abou Sidibé, matricule 246 063 F, administrateur civil.

Directeur communal des élections de G'bessia: M. Mamadi Doumbouya, matricule 246 054 H, sociologue.

Directeur communal des élections de Kagbélen: M. Mamadouba Momo Sylla, matricule 246 237 Z, homme de lettres.

Directeur communal des élections de Manéah: El hadj Sekou Condé, matricule 276 158 A, administrateur des affaires.

Directeur communal des élections de Lambanyi : M. Tamba Doumbouya, matricule 250 971 A, sociologue.