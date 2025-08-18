Guinée: Le président de la transition nomme les directeurs communaux, préfectoraux et régionaux des élections

18 Août 2025
Aminata.com (Conakry)
document Par Mamadou Aliou Barry

Région administrative de Boké.

Directeur régional des élections de Boké: M. Ousmane Tanou Diallo, gestionnaire des ressources humaines.

Directeur préfectoral des élections de Boké: Mme Faraman Mara, matricule 318 095 N, juriste.

Directeur préfectoral des élections de Boffa: M. Ernest Dramou, matricule 260 575 C, administrateur civil.

Directeur préfectoral des élections de Fria: M. Mohamed Lamine Camara, matricule 256 414 L, administrateur civil.

Directeur préfectoral des élections de Gaoual: M. Mamadou Cellou Bah, matricule 585 727 L, administrateur civil.

Directeur préfectoral des élections de Koundara: M. Thierno Souleymane Diallo, matricule 196,345 D, ingénieur agronome.

Région administrative de Kindia.

Directeur régional des élections de Kindia: M. Amadou Baba Keïta, matricule 110 199 M, administrateur civil.

Directeur préfectoral des élections de Kindia: M. Alsény Savané, matricule 268 429 H, économiste.

Directeur préfectoral des élections de Coyah: M. Aminata Kaba, matricule 246.468 T, juriste.

Directeur préfectoral des élections de Forécariah: M. Mamadou Aliou Barry, matricule 253 205 N, juriste.

Directeur préfectoral des élections de Dubreka: M. Ibrahima Faro, matricule 585 705 R, gestionnaire informatique.

Directeur préfectoral des élections de Télémélé: M. Mamadou Barry, matricule 226 887 H, gestionnaire.

Régions administrative de Mamou.

Directeur régional des élections de Mamou: M. Youssouf Condé, matricule 319 880 C, sociologue.

Directeur préfectoral des élections de Mamou: M. Boubacar Sow, matricule 212 336 Z, gestionnaire.

Directeur préfectoral des élections de Dalaba: Mme Habibatou Barry, matricule 246 211 H, comptable.

Directeur préfectoral des élections de Pita: Mme Fatoumata Binta Daff, matricule 246 493 S, comptable.

Région administrative de Labé.

Directeur régional des élections de Labé: M. Aboubacar Touré, matricule 585 603 C, informaticien.

Directeur préfectoral des élections de Labé: M. Saïkou Yaya Barry, matricule 204 950 X, mathématicien.

Directeur préfectoral des élections de Mali: M. Algassimou Lamine Diallo, matricule 315 177 M, administrateur civil.

Directeur préfectoral des élections de Tougué: M. Aboubacar Touré, matricule 310 650 Y, politologue.

Directeur préfectoral des élections de Koubia: M. Mamadou Hawa Diallo, matricule 585733 T, administrateur civil.

Directeur préfectoral des élections de Lélouma: . M. Mamadou Saïdou Diallo, matricule 246 037 D, aménagiste.

Région administrative de Faranah

Directeur régional des élections de Faranah: M. Mohamed 2 Touré, matricule 237 564 D, juriste.

Directeur préfectoral des élections de Kisidougou: M. Mamadou Condé, matricule 291 982 R, économiste.

Directeur préfectoral des élections de Faranah. M. Moussa Condé, matricule 296 898 B, administrateur civil.

Directeur préfectoral des élections de Dabola: M. Mohamed Moussa Kébé, matricule 306 345 T, analyste politique.

Directeur préfectoral des élections de Dinguiraye : M. Mamadi Bamba Condé, matricule 295 188 Z, sociologue.

Région administrative de Kankan

Directeur régional des élections de Kankan: M. Kaba Sidibé, matricule 249 647 A, sociologue.

Directeur préfectoral des élections de KanKan: M. Abdoulaye Kourouma, matricule 215 578 M, ingénieur des eaux et forêts.

Directeur préfectoral des élections de Mandiana: M. Kaba Keïta, matricule 235 891 M, contrôleur qualité.

Directeur préfectoral des élections de Kérouané : M. Mory Konaté, matricule 316 132 X, politologue.

Directeur préfectoral des élections de Siguiri: M. Lamine Bereté, matricule 315 100 W, chimiste.

Directeur préfectoral des élections de Kouroussa: M. Mohamed Bayo, matricule 246 236 H, sociologue.

Région administrative de N'Zérékoré.

Directeur régional des élections de N'Zérékoré: M. Gono Sangaré, matricule 246 415 L, administrateur civil.

Directeur préfectoral des élections de N'Zérékoré: M. Cécé Théa, matricule 217 145 D, sociologue.

Directeur préfectoral des élections de Guéckédou: Mme Filomen Haba, matricule 262 487 H, gestionnaire.

Directeur préfectoral des élections de Macenta: M. Zézé Onivogui, matricule 250 968 S, gestionnaire comptable.

Directeur préfectoral des élections de Lola: M. Nyankoi Dopavogui, matricule 318 209 B, historien.

Directeur préfectoral des élections de Beyla: M. Bangaly Kourouma, matricule 227 859 G, sociologue.

Directeur préfectoral des élections de Yomou: M. Kolouba Guilavogui, matricule 320 580 C, philosophe.

Région de Conakry

Directeur régional des élections de Conakry: M. Yamoussa Cissé, matricule 205 617 V, philosophe.

Directeur communal des élections de Kassa: M. Abdoulaye Savané, matricule 296 845 V, administrateur des affaires.

Directeur communal des élections de Kaloum: M. Sékou Naby Camara, matricule 250 862 L, homme de lettres.

Directeur communal des élections de Matam: M. Michel Soumaoro, matricule 246 417 R, historien en relations internationales.

Directeur communal des élections de Dixinn: M. Sekou Minkailou Conté, matricule 230 392 N, ingénieur informaticien.

Directeur communal des élections de Ratoma: Mme Ami Bangoura, matricule 246 169 S, linguiste.

Directeur communal des élections de Sofonia: Mme Fatimatou Paraya Bah, matricule 254 919 Y, gestionnaire.

Directeur communal des élections de Tombolia: M. Lanciné 1 Keïta, matricule 246 500 A, économiste.

Directeur communal des élections de Sanoyah: M. Youssouf Dansoko, matricule 251 386 T, gestionnaire.

Directeur communal des élections de Matoto: M. Abou Sidibé, matricule 246 063 F, administrateur civil.

Directeur communal des élections de G'bessia: M. Mamadi Doumbouya, matricule 246 054 H, sociologue.

Directeur communal des élections de Kagbélen: M. Mamadouba Momo Sylla, matricule 246 237 Z, homme de lettres.

Directeur communal des élections de Manéah: El hadj Sekou Condé, matricule 276 158 A, administrateur des affaires.

Directeur communal des élections de Lambanyi : M. Tamba Doumbouya, matricule 250 971 A, sociologue.

