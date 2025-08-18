Tunisie: Mercato - Rodrigo quitte l'Espérance de Tunis, Kouceila Boualia arrive

Le Brésilien Rodrigo Rodrigues est sur le point de quitter l'Espérance Sportive de Tunis. Selon des sources médiatiques brésiliennes, l'attaquant devrait s'engager dans les prochains jours avec Coritiba FC, formation évoluant en deuxième division brésilienne.

Un accord a été trouvé entre Rodrigo et la direction de l'Espérance pour une résiliation à l'amiable du contrat, ouvrant la voie à un transfert libre vers le club brésilien. L'annonce officielle est attendue prochainement.

Dans le sens des arrivées, l'Espérance est également proche d'un accord avec le milieu offensif algérien Kouceila Boualia, évoluant à la JS Kabylie. Le joueur a accepté l'offre du club tunisien et s'est entendu avec les dirigeants de la JSK pour un départ anticipé.

Le transfert pourrait être bouclé dans les prochains jours, dans le cadre du mercato estival toujours en cours.