Tunisie: Grève des bacs de Djerba - Itinéraires alternatifs recommandés

17 Août 2025
La Presse (Tunis)

En raison de la grève annoncée des agents des bacs de Djerba, le ministère de l'Équipement et de l'Habitat invite tous les usagers se rendant à Djerba ou en quittant l'île à emprunter des itinéraires alternatifs pour éviter les perturbations prévues dans la circulation.

Dans un communiqué publié ce samedi, le ministère recommande d'utiliser l'autoroute jusqu'au diffuseur de l'entrée de Médenine, puis de suivre la route nationale n°1 en direction de Zarzis, avant de rejoindre l'île de Djerba via la route régionale n°117, connue sous le nom de "route romaine" passant par le pont.

Cette mesure préventive intervient en prévision de la grève des agents des bacs de Djerba, qui débutera dimanche 17 août à minuit et se poursuivra jusqu'à mardi 19 août à minuit. Cette grève concerne toutes les activités et services liés aux bacs, à l'exception des interventions urgentes qui seront assurées conformément à la législation en vigueur, selon un communiqué de l'Union régionale du travail de Médenine publié sur sa page officielle Facebook.

Les autorités appellent les usagers à faire preuve de vigilance et à privilégier les itinéraires conseillés afin d'éviter les désagréments liés à cette suspension temporaire du service des bacs.

