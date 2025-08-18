Tunisie: Un bus neuf pris pour cible à Sidi Hussein !

La Société des Transports de Tunisie (Transtu) a annoncé dans un communiqué publié ce samedi 16 août qu'un bus neuf de la ligne 34 A a été la cible d'un caillassage au niveau de Sidi Hussein, dans l'après-midi.

Selon le communiqué officiel, un jeune homme a délibérément lancé des pierres contre le bus alors qu'il venait de descendre du véhicule, qui se dirigeait vers le centre-ville de Tunis. Ce geste a provoqué la brisure d'une vitre latérale importante. La Transtu a immédiatement ouvert un procès-verbal afin de documenter l'incident.

La société a rappelé que ses nouveaux bus sont équipés de caméras de surveillance. Les enregistrements ont été remis aux autorités sécuritaires pour faciliter l'enquête et l'identification des responsables.

Par ailleurs, la Transtu a réaffirmé son engagement à faire valoir ses droits et à poursuivre judiciairement tous les auteurs de dégradations envers ses biens.

Cet incident fait suite à un acte de vandalisme survenu il y a deux jours sur une rame du métro numéro 4. Un groupe d'enfants, à bord du métro entre les stations "Moncef Bey" et "Solimane Kahia", a allumé un feu à l'aide de papiers qu'ils ont ensuite jetés entre les sièges.

Ce feu a causé la combustion partielle du plancher et l'endommagement des câbles électriques situés sous les sièges, provoquant une panique parmi les passagers.

Les autorités de Transtu rappellent la gravité de ces actes qui mettent en danger la sécurité des voyageurs et appellent à la vigilance citoyenne.