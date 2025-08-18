Tunisie: Voyageurs tunisiens - Le timbre de voyage passe au numérique...

Le timbre de voyage tunisien, exigé lors de la sortie du territoire national, est désormais disponible en format électronique. Cette mesure s'inscrit dans la stratégie de dématérialisation des services publics lancée par le ministère des Finances et vise à simplifier les démarches pour les voyageurs tout en renforçant la transparence des opérations.

En effet, depuis octobre 2023, les voyageurs tunisiens ou résidents doivent s'acquitter de la taxe de sortie (généralement fixée à 60 dinars) via une plateforme numérique dédiée : ⁦e-timbres.finances.gov.tn⁩ . Une fois le paiement effectué, un identifiant unique de 16 chiffres est généré, envoyé par e-mail ou SMS, et utilisé comme justificatif de paiement aux postes frontaliers.

Le timbre électronique pourrait donc remplacer son homologue physique, longtemps vendu dans les recettes des finances ou dans les aéroports. Cette transition a mis fin aux longues files d'attente et aux incertitudes liées à la disponibilité du timbre, notamment lors des périodes de forte affluence touristique ou à la veille des vacances scolaires.

Concrètement, le timbre numérique contient les informations essentielles : numéro et pays du passeport, date d'achat, montant payé, et période de validité de six mois. Les services de la police des frontières peuvent en vérifier l'authenticité grâce à une interconnexion entre les systèmes des ministères des Finances et de l'Intérieur.

Autre nouveauté : un dispositif de remboursement est désormais disponible. Si le timbre n'est pas utilisé, son détenteur peut en demander le remboursement à partir d'un mois après l'achat, et ce, jusqu'à sa date d'expiration.

Cette réforme ne concerne pas uniquement le timbre de voyage. La plateforme ⁦e-timbres.finances.gov.tn⁩ propose également d'autres timbres électroniques pour des démarches administratives telles que les concours nationaux, les examens scolaires, ou encore les demandes de passeport. Tous ces timbres peuvent être achetés avec une carte bancaire ou postale via un système sécurisé.

Selon les autorités, cette transition numérique s'inscrit dans une politique plus large de digitalisation des services publics, visant à réduire la bureaucratie, renforcer la traçabilité et améliorer la relation entre l'État et les citoyens.

Ce qu'il faut savoir :

Disponible via : ⁦e-timbres.finances.gov.tn⁩

Timbre voyage : 60 TND (paiement en ligne)

Réception : SMS ou e-mail avec code à 16 chiffres

Validité : 6 mois

Remboursement : possible un mois après l'achat, avant expiration

Non nominatif : vous pouvez l'acheter pour quelqu'un d'autre