Afrique: Pétanque - La Tunisie en or au double mixte des Jeux mondiaux

La paire tunisienne composée de Mouna Beji et Khaled Bougriba a décroché, dimanche matin, la médaille d'or en double mixte de tir de précision en pétanque, en s'imposant en finale face au duo thaïlandais Ratchata Khamdee et Nantawan Fueangsanit sur le score serré de 10-9, lors des Jeux mondiaux actuellement en cours à Chengdu (Chine).

En demi-finale, les Tunisiens avaient éliminé le duo italien Andrea Chiapello et Alessia Bottero sur le score sans appel de 13-5.

Il s'agit de la deuxième médaille d'or remportée par la Tunisie dans ces Jeux mondiaux, après celle obtenue la veille par Mouna Beji dans l'épreuve individuelle de tir de précision, où elle s'était imposée en finale face à la Chinoise Yan Linlin (35-31).