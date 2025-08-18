Afrique: Revue de presse de l'Afrique Francophone du 18 août 2025

revue de presse

Madagascar : Andry Rajoelina prend officiellement les rênes de la Présidence de la SADC

C'est désormais officiel. Le Président Andry Rajoelina prend officiellement les rênes de la Présidence de la Communauté de Développement de l'Afrique Australe (SADC). Une grande première dans l'histoire de la Grande île. La passation entre lui et son prédécesseur, le Président zimbabwéen Emmerson Mnangagwa s'est déroulée hier au Centre de Conférence Internationale d'Ivato.

C'était l'évènement marquant du 45ème Sommet des Chefs d'Etat et de Gouvernement de la SADC. Après 20 années d'adhésion au sein de cette organisation régionale, Madagascar occupe ce poste, et pourra désormais diriger la politique globale de la SADC. L'actuel homme fort de la Grande île est donc le premier ressortissant Malagasy à assumer cette responsabilité. ( Source : Midi Madagasikara )

Sénégal : Assemblée nationale - La première session extraordinaire de l'année s'ouvre ce matin

Les députés vont se retrouver, ce matin, à l'Assemblée nationale, pour l'ouverture de la première session extraordinaire de l'année. Les députés de la 15ᵉ législature sont convoqués en séance plénière aujourd'hui à 10 heures. Il est prévu l'examen de quatre projets de loi, parmi lesquels celui portant déclaration de patrimoine (n° 15/2025).

La première session extraordinaire de l'année 2025 de l'Assemblée nationale s'ouvre aujourd'hui à 10h00. C'est ce que révèle un communiqué de l'institution parlementaire. Ainsi, après quelques semaines de vacances, les députés reprennent leur travail législatif ce matin. L'ordre du jour, précise le document, portera sur l'ouverture de cette première session extraordinaire. ( Source : Le Soleil)

Afrique: Les négociations sur le traité mondial contre la pollution plastique s'achèvent, à Genève, sans consensus

Après dix jours de négociations, les discussions du Comité intergouvernemental de négociation (CIN) visant à élaborer un instrument international juridiquement contraignant sur la pollution plastique, y compris dans le milieu marin, se sont achevées tôt le 15 août sans qu'un consensus ait été trouvé sur le texte de l'instrument. Le Comité a convenu de reprendre les négociations à une date ultérieure qui sera annoncée ultérieurement, indique le Programme des Nations Unies pour l'Environnement (PNUE) dans un communiqué.

La réunion s'est achevée sur la volonté clairement exprimée par les États membres de poursuivre le processus, tout en reconnaissant les divergences de vues importantes entre les États. (Source : Tunis Afrique Presse)

Le gouvernement sud-africain dénonce le rapport US sur les droits de l'homme

Le ministère sud-africain des relations internationales et de la coopération (DIRCO) a dénoncé le "Rapport sur les droits de l'homme Afrique du Sud 2024" publié par les États-Unis. La DIRCO a qualifié ce document d'inexact et profondément erroné, affirmant qu'il ne reflète pas la réalité de la démocratie constitutionnelle du pays. Le fait que le rapport s'appuie sur des informations contextuelles et des récits discrédités est très préoccupant, a déclaré la DIRCO.

Le rapport de 21 pages, publié mercredi par le gouvernement américain, affirme que "la situation des droits de l'homme en Afrique du Sud s'est considérablement aggravée au cours de l'année", à la suite de l'expropriation de terres appartenant aux Afrikaners et d'"abus à l'encontre des minorités raciales". ( Source : Africanews )

Burkina : Rapatriement annoncé de la dépouille d'Alino Faso

Le corps de l'activiste burkinabè décédé en détention en Côte d'Ivoire sera accueilli lundi à Ouagadougou, alors que les autorités des deux pays s'opposent sur les circonstances de sa mort.

Le gouvernement burkinabè a annoncé samedi le rapatriement de la dépouille d'Alain Christophe Traoré, alias Alino Faso, retrouvé mort par pendaison dans sa cellule à l'École de gendarmerie d'Abidjan le 24 juillet dernier. Selon le porte-parole de l'exécutif, Gilbert Ouédraogo, le corps arrivera lundi 18 août 2025 à 14h25 à l'Aéroport international de Ouagadougou, à la suite de démarches conjointes des autorités et de la famille. ( Source : Apanews )

Dynamiser le commerce intra-africain pour une libération structurelle

Le coup de tonnerre des droits de douane imposés par Trump à l'occasion du Jour de la libération a provoqué une tempête dans le paysage économique africain.

Avec des taux grimpant à 50 % pour les textiles du Lesotho, 47 % pour la vanille de Madagascar et 30 % pour les automobiles sud-africaines, ces mesures cristallisent la brutalité des nations qui, nourries par l'accès en franchise de droits de l'AGOA, sont désormais confrontées à l'exil commercial de leur plus grand marché nordique.

Au coeur de cette turbulence se cache une vérité galvanisante : la survie de l'Afrique ne dépend pas de la clémence occidentale, mais de l'accélération de la renaissance commerciale du continent. La zone de libre-échange continentale africaine (AfFTA) apparaît comme le fer de lance de la souveraineté structurelle. (Source : Ethiopian News Agency)

Éthiopie: Nouvelle découverte archéologique dans le «berceau de l'humanité»

En région Afar, dans le nord-est de l'Éthiopie, le « berceau de l'humanité », où le squelette de Lucy avait été découvert en 1974, de nouveaux ossements ont été trouvés. Des dents plus précisément d'une toute nouvelle espèce d'Australopithèque datant de 2,6 millions d'années. Cette découverte confirme que l'évolution humaine ne s'est pas faite en ligne droite mais qu'elle est beaucoup plus complexe.

Dans le désert rocheux et aride de la région Afar, dans le nord-est de l'Éthiopie, sur le site de Ledi Geraru, des archéologues ont découvert treize dents, six molaires, deux incisives, une prémolaire et une canine, toutes datées entre 2,8 et 2,6 millions d'années. (Source : RFI)

CHAN 2024 : La RDC éliminée, le Maroc et le Kenya en quarts de finale

Les deux équipes qualifiées pour les quarts de finale du CHAN 2024 dans le Groupe A sont connues ce dimanche. Il s'agit du Maroc et du Kenya qui ont validé leur qualification lors de la 4ème et de l'ultime journée de la phase de groupes.

Le Maroc a cravaché dur avant de venir à bout de la RDC au Nyayo Stadium de Nairobi. C'était la finale du Groupe A et le vainqueur se qualifie pour le prochain tour. Bien qu'ayant aussi besoin d'un nul pour valider sa qualification, la sélection marocaine s'est imposée (3-1) devant les Léopards. Les Lions de l'Atlas ont ouvert le score à la 8ème minute par Oussama Lamlioui. La RDC égalise à la 43ème par Kitambala Bola et a connu un gros temps fort en fin de première période et début de la seconde. (Source : SportNewsAfrica)

Gabon : Infrastructures, bonne gouvernance et dépenses ciblées pour relancer la croissance

Face à un contexte international incertain, le Gabon doit accélérer les réformes pour bâtir des fondations solides à une croissance plus soutenue, capable de générer plus d'emplois. Selon la Banque mondiale, malgré son statut de pays à revenu intermédiaire supérieur, le Gabon présente encore des indicateurs sociaux en deçà de ses pairs économiques.

Le Plan National de Développement pour la Transition (PNDT), devenu Plan national de croissance et de développement (PNCD), vise à diversifier l'économie et à la rendre plus inclusive, mais une mise en œuvre rapide et rigoureuse des réformes est cruciale pour protéger les populations vulnérables tout en assurant la stabilité budgétaire. (Source GabonMediaTime)

RDC : Six morts dans le crash d'un aéronef près de Kisangani

Six personnes dont un officier des FARDC, son épouse et son garde du corps ont péri dans l'accident d'un aéronef survenu, samedi 16 août, à environ 34 km de Kisangani, province de la Tshopo. Selon des sources sécuritaires, une personne aurait survécu sur les 7 passagers à bord alors que cet appareil est complètement endommagé.

Les mêmes sources rapportent que les circonstances de ce drame ne sont pas encore connues. Fin octobre dernier, deux militaires étaient décédés et un survivant dans le crash d'un hélicoptère militaire à l'aéroport de Ndolo à Kinshasa. L'aéronef s'est écrasé sur la piste à l'aéroport de Ndolo. Les circonstances de l'accident ne sont pas encore connues. (Source : Radio Okapi )