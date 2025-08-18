Ethiopie: Nouvelle découverte archéologique dans le «berceau de l'humanité»

18 Août 2025
Radio France Internationale

En région Afar, dans le nord-est de l'Éthiopie, le « berceau de l'humanité », où le squelette de Lucy avait été découvert en 1974, de nouveaux ossements ont été trouvés. Des dents plus précisément d'une toute nouvelle espèce d'Australopithèque datant de 2,6 millions d'années. Cette découverte confirme que l'évolution humaine ne s'est pas faite en ligne droite mais qu'elle est beaucoup plus complexe.

Dans le désert rocheux et aride de la région Afar, dans le nord-est de l'Éthiopie, sur le site de Ledi Geraru, des archéologues ont découvert treize dents, six molaires, deux incisives, une prémolaire et une canine, toutes datées entre 2,8 et 2,6 millions d'années. Dans une étude publiée cette semaine, l'anthropologue Brian Villmoare, directeur du projet de fouilles sur le site ainsi que ses collègues, expliquent que ces dents appartiennent à deux membres distincts, l'un d'une espèce d'homo primitif, et l'autre d'une espèce d'Australopithèque jusqu'alors inconnue.

Plusieurs lignées d'hominidés

La découverte permet - selon eux - de renforcer l'idée que plusieurs lignées d'hominidés ont coexisté en Afrique de l'Est entre 3 et 2,5 millions d'années. Une découverte capitale qui documente l'époque charnière de l'évolution entre les australopithèques et le genre homo.

Une histoire complexe

Cela confirmerait que l'australopithèque ne serait pas devenu simplement homo habilis au fil des ans. Mais les deux genres auraient cohabité. L'évolution humaine formant une ramification bien plus complexe avec des espèces qui ont disparu, formant des branches interrompues dans l'arbre généalogique de l'humanité.

