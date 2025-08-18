Afrique du Sud: Le chef d'état-major au coeur d'un couac diplomatique avec l'Iran

18 Août 2025
Radio France Internationale

En Afrique du Sud, le chef d'état-major de l'armée est au coeur d'une tempête diplomatique. Invité le mardi 12 aout en Iran, il y a tenu des propos d'ordre politique en affirmant que la nation arc-en-ciel partage « des objectifs communs » avec la République islamique. Il a aussi dénoncé les actions d'Israël dans la bande de Gaza et en Cisjordanie. Des propos malvenus pour le gouvernement sud-africain, qui tente de raccommoder les relations diplomatiques avec les États-Unis.

En Afrique du Sud, le ministère des Relations internationales a immédiatement tenu à se distancier des propos tenus par le chef d'état-major, le général Maphwanya, et rapportés par les médias iraniens. Ce dernier avait affirmé que le pays partageait des « objectifs communs » avec l'Iran et avait abordé plusieurs questions de politique étrangère.

Le ministère des Relations internationales s'est empressé de rappeler que ces dernières sont la prérogative de la présidence et que le général n'est pas habilité à représenter la position officielle de l'Afrique du Sud.

Le timing du voyage « peu judicieux » selon la présidence

Cette intervention inattendue « n'aide pas », cependant, a réagi à son tour la présidence alors que la nation arc-en-ciel est en pleine opération d'apaisement diplomatique avec les États-Unis pour tenter de réduire les droits de douanes fixés à 30%. Elle estime le timing du voyage en lui-même « peu judicieux ». Et n'avait pas été avertie de ce voyage par le ministère de la Défense.

L'affaire a soulevé de nombreuses réactions politiques. L'Alliance démocratique va jusqu'à réclamer la cour martiale pour le général Maphwanya. À quelques mois de la retraite, ce dernier devra s'expliquer devant le président de la République dans les prochains jours.

Cliquez ici pour lire l'article sur le site de RFI.

Tagged:
Copyright © 2025 Radio France Internationale. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 500 articles par jour provenant de plus de 110 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.