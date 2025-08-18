Afrique: Afrobasket 2025 - Les «tops» et les «flops» du premier tour de la compétition

La phase de groupe de l'Afrobasket a rendu son verdict en Angola. On connaît les quatre premiers qualifiés pour les quarts de finale. Huit autres équipes vont s'affronter en barrages. Quatre sont éliminés. RFI dresse le bilan de ce premier tour.

LES TOPS

La ferveur des supporters angolais

À Luanda en match d'ouverture, comme à Namibe - où les Antilopes noires ont disputé leurs deux autres matchs de la phase de groupes - les supporters ont répondu présent. Une ambiance magnifique a accompagné les bonnes performances de la sélection. Invaincue, celle-ci s'est montrée souveraine pour asseoir son statut de favori et rejoindre directement les quarts de finales. Pour rappel, l'Angola a remporté les trois Championnats d'Afrique organisés sur son sol (1989, 1999 et 2007).

La belle surprise du collectif égyptien

C'est l'une des surprises de ce début de tournoi. Si les Égyptiens ont traversé laborieusement les éliminatoires, ils prouvent dans cette compétition que le pays reste une place forte du basket africain. Portés par une défense solide, un collectif complet et expérimenté, les Pharaons terminent, eux aussi, cette phase de groupe par un sans-faute, couronné par des succès prometteurs contre le Mali et le Sénégal.

La puissance du Nigeria

Les D'Tigers sont montés en puissance au fur et à mesure de ce premier tour. Après un succès poussif devant Madagascar (77-59), ils ont surclassé la Tunisie (87-66) avant de survoler le choc contre le Cameroun (99-90) pour s'emparer de la première place du groupe. Ce dernier match avait valeur de vrai test physique pour les Nigérians, qui l'ont passé avec brio, sans avoir à se reposer sur leur star Josh Okogie, qui venait de claquer 33 points contre les Aigles de Carthage au match précédent.

Alpha Diallo a fait briller la Guinée

Auteur de 21 points de moyenne, l'ailier de Monaco a électrisé le début de cet Afrobasket, dont il est actuellement le deuxième meilleur marqueur. Son principal coup d'éclat : 28 points en sortie de banc lors de la victoire guinéenne en ouverture contre le Soudan du Sud. Un succès (88-80) qui démontre que le Sily détient peut-être la formation la plus sous-estimée du tournoi. La Guinée a terminé deuxième de son groupe derrière l'Angola et devra battre le Mali pour voir les quarts de finale.

LES FLOPS

La Tunisie, tenante du titre en grande difficulté

Vainqueur des deux dernières éditions en 2017 et 2021, la Tunisie a failli prendre la porte dès le premier tour. Surclassés par le Cameroun puis le Nigeria, les Aigles de Carthage étaient menés d'un point à la mi-temps par Madagascar. Ils ont finalement signé un dernier quart-temps de haut vol pour s'imposer sur un score flatteur (81-60). « On est en pleine reconstruction », a justifié le sélectionneur Mehdi Mary, dont le groupe est quasiment intégralement renouvelé par rapport à celui qui a décroché le titre il y a quatre ans.

Le Soudan du Sud va devoir faire mieux

Après avoir représenté l'Afrique aux Jeux olympiques en 2024 et ébloui le monde, les Bright stars faisaient partie des équipes les plus attendues de ce tournoi. Privée de son maitre à jouer Carlik Jones, de Marial Shayok ou encore du jeune pivot Khaman Maluach, la première nation africaine au classement FIBA s'est qualifiée sans briller pour les barrages. Les Sud-soudanais n'ont terminé que 3e de leur groupe avec une seule victoire contre la Libye (115-52), et deux défaites contre la Guinée (88-80) et l'Angola (66-64). Le barrage contre le Sénégal s'annonce brûlant.

La Libye pas invitée

Pour son grand retour à l'Afrobasket après 16 ans d'absence, la Libye n'a pas existé, dans un groupe C très relevé. La sélection avait réalisé une excellente campagne de qualification conclue par une première place de groupe avec quatre victoires et deux défaites. Mais le sélectionneur Fouad Abou Chacra a depuis quitté son poste. Bilan : trois corrections contre l'Angola (85-53), le Soudan du Sud (115-52) et la Guinée (83-55). L'absence sur blessure de Mohamed Sadi, vainqueur de la dernière Basketball Africa League avec Al Ahli Tripoli, n'a pas aidé.

Les équipes directement qualifiées pour les quarts de finale : Angola, Égypte, Nigeria, Côte d'Ivoire

Les équipes déjà éliminées : Libye, Ouganda, Madagascar, Rwanda.

Le programme des barrages

Mali - Guinée, lundi 18 août à 15h TU

Sénégal - Soudan du Sud, lundi 18 août à 18h TU

Cap-Vert - Tunisie, mardi 19 août (à déterminer)

Cameroun - RD Congo, mardi 19 août (à déterminer)