Congo-Kinshasa: Est de la RDC - Nouveau massacre de civils attribué aux rebelles ADF dans le Nord-Kivu

18 Août 2025
Radio France Internationale

Dans l'est de la République démocratique du Congo, les rebelles ADF, liés au groupe État islamique, ont multiplié ces derniers jours les attaques contre les civils. Ce dimanche 17 août, au moins neuf personnes ont été massacrées dans la ville d'Oicha, chef-lieu du territoire de Beni, selon des sources sanitaires et administratives jointes sur place.

L'incursion qui s'est produite le 17 août, dans l'est de la RDC, plus précisément dans la ville d'Oicha, a eu lieu dans le quartier Mbimbi. Des civils surpris dans leurs maisons ont été tués par balle et d'autres corps ont été retrouvés calcinés dans l'incendie de leur habitation au cours de cette attaque, selon la société civile locale.

Au moins une vingtaine de maisons ont été brûlées par les assaillants. Les corps des victimes ont été acheminés à l'hôpital d'Oicha, localité située à une quinzaine de km au nord de Beni dans le Nord-Kivu.

L'armée congolaise, qui a condamné cette incursion, affirme que les ADF cherchent à désorienter les FARDC en raison des actions entreprises par les militaires contre ce groupe rebelle qui a fait allégeance depuis plusieurs années aux jihadistes État islamique.

Selon l'armée, les ADF auraient décidé de se venger sur la population civile. La semaine dernière, au moins 47 personnes ont été massacrées par des ADF sur le territoire de Lubero, selon un nouveau bilan des autorités locales, et ce, malgré les opérations conjointes entre les FARDC et les forces ougandaises dans la zone.

