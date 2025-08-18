Sénégal: Le grand Magal de Touba donne lieu à une «hécatombe» sur les routes

Vingt-neuf morts et 982 blessés dans des accidents de la circulation. C'est le bilan des sapeurs-pompiers durant le grand Magal de Touba, au Sénégal, qui s'est tenu la semaine dernière. Un évènement religieux annuel qui enregistre chaque année des victimes sur la route. Malgré les mesures prises par les autorités pour tenter de diminuer le nombre d'accidents, la situation ne s'améliore pas.

« Tolérance Zéro ! Magal sans accident ». Depuis plusieurs années, les autorités du Sénégal multiplient les appels pour réduire le nombre d'accidents de la circulation lors des grands évènements. Mais cette année encore, le message n'est pas passé à l'occasion du Magal de Touba.

Les 341 accidents recensés, ont fait 29 morts et 982 blessés selon les chiffres des sapeurs-pompiers. Comparé à la précédente édition du Magal, c'est une « hécatombe » d'après les mots des transporteurs interrogés, avec près de deux fois plus de décès.

L'une des principales causes avancées par des chauffeurs reste l'imprudence sur la route. Les excès de vitesse sont rendus encore plus dangereux avec la chaussée très glissante durant cette période de fortes pluies.

Plusieurs chocs frontaux particulièrement violents ont été recensés cette année entre des véhicules. Des minibus ont aussi été impliqués. Sur la route du retour de Touba vers Dakar, on pouvait d'ailleurs voir les carcasses de véhicules sur le bas-côté. Le 14 août dernier, le ministre sénégalais de l'Intérieur a prié pour la mémoire des victimes de la circulation sans pour autant avancer de solutions concrètes.