Tunisie: Philofest 2025 - Pour penser l'amour, ensemble

Après avoir mis en lumière le corps, la démocratie et le bonheur, cette nouvelle édition choisit un thème universel et brûlant : l'amour.

Du 22 au 24 août 2025, l'Espace Jeelen de Nabeul accueillera la quatrième édition du Philofest, un festival pas comme les autres, où philosophie, art et émotions se croisent pour interroger le réel.

« Faut-il croire encore à l'amour qui sauve ? Peut-on aimer sans rien attendre ? ».

-- Ce sont - là quelques-unes des questions au coeur de cette édition 2025. Dans un monde où les relations humaines sont souvent filtrées par les écrans, les normes sociales et un sentiment croissant de solitude, Philofest propose de remettre l'amour au centre du débat. Non pas un amour idéalisé, mais un amour réel, vécu, parfois douloureux -- toujours complexe.

Pendant trois jours, le Philofest invite à vivre une expérience intellectuelle et sensorielle à part entière : théâtre contemporain pour explorer les mots qu'on n'ose pas dire ; Performances poétiques et spirituelles pour éveiller les sens ; Rencontres croisées avec des philosophes, artistes, écrivain·es et citoyen·nes engagé·es et Discussions collectives pour bousculer les idées reçues et penser autrement

Le mot d'ordre ! Penser ensemble. Loin des formats académiques, le festival ouvre des espaces d'écoute, de confrontation et de résonance où chacun peut prendre part.

Organisé par le Nabeul Book Club, qui célèbre cette année ses 10 ans d'engagement culturel, le Philofest s'est imposé comme un événement incontournable dans la région. À la croisée des disciplines et des générations, il porte une ambition simple mais essentielle : faire vibrer la pensée dans la cité.