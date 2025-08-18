Tunisie: A la maison de la culture Ibn-Rachiq - Quand la culture rapproche les peuples

Dans le cadre du programme «Cultures du monde», la Maison de la culture Ibn-Rachiq a vibré au rythme des traditions coréennes. Une immersion musicale et visuelle inédite, fruit d'une coopération culturelle entre Tunis et Séoul. «La Voix de la Corée» a enchanté Tunis dans cette soirée artistique haute en couleur

À l'occasion d'un rapprochement culturel croissant entre la Tunisie et la Corée du Sud, la Maison de la culture Ibn-Rachiq a accueilli, mardi 12 août, une soirée artistique intitulée «La Voix de la Corée», célébrant le patrimoine musical et chorégraphique coréen.

Organisé par la Délégation régionale aux affaires culturelles de Tunis en partenariat avec l'ambassade de Corée, cet événement s'inscrit dans le programme «Cultures du monde», qui met en lumière les traditions artistiques de différents pays.

En présence de plusieurs ambassadeurs et représentants diplomatiques en Tunisie, le public a découvert un spectacle raffiné mêlant musiques traditionnelles, chants poignants et danses ancestrales. Pendant plus d'une heure et demie, les artistes coréens ont déployé tout leur savoir-faire en interprétant des instruments emblématiques tout en faisant résonner les percussions dynamiques typiques de leur culture.

Les voix, chargées d'émotion, ont transporté l'assistance dans un univers sonore propre à l'Extrême-Orient. La magie s'est prolongée à travers des tableaux dansés, magnifiquement chorégraphiés, où les costumes colorés, les gestes gracieux et les rythmes envoûtants ont plongé la salle dans un véritable voyage sensoriel.

Un pont artistique et humain s'est ainsi dessiné entre Tunis et Séoul, dans une célébration de l'identité culturelle coréenne, mais aussi du dialogue interculturel qui enrichit les deux rives.