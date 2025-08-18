Tunisie: Lancement de l'application « Tartib 2.0 » - Améliorer la transparence de la gestion de l'investissement public

Les actions menées par la Tunisie dans le domaine de la digitalisation visent à simplifier les démarches administratives, accroître la confiance des utilisateurs et répondre à leurs attentes en matière de services numériques de qualité en temps réel. La numérisation demeure ainsi la base d'une gouvernance transparente, moderne et efficace.

La transformation digitale des services publics a touché aujourd'hui tous les secteurs, mobilisant toutes les institutions, a assuré la réussite de cette transition jugée centrale pour améliorer la relation entre l'administration et les citoyens, tout en renforçant la transparence et l'efficacité de l'action publique.

Une dynamique engagée, mais encore incomplète

La numérisation en Tunisie a connu une avancée notable ces dernières années, mais plusieurs freins continuent, toutefois, de compromettre le déploiement fluide des projets numériques. La lenteur bureaucratique, le manque de coordination entre institutions et l'absence d'une culture numérique enracinée continuent de limiter l'impact des initiatives engagées.

La transformation digitale de l'administration demeure aussi un levier essentiel pour renforcer la confiance des investisseurs, tout en répondant aux exigences du nouveau modèle de développement.

Une administration modernisée et accessible pourrait non seulement simplifier les interactions avec les opérateurs économiques, mais aussi repositionner la Tunisie sur la scène internationale en matière de gouvernance numérique.

Elle constitue également un moteur de performance dans le secteur public et favorise ainsi la croissance économique en créant un environnement propice à l'investissement.

Le domaine de la gestion électronique est également l'une des voies technologiques les plus importantes dans lesquelles la vitesse d'utilisation de l'information a fusionné avec la disponibilité des services dans les plus brefs délais, et la plupart des institutions et des gouvernements ont adopté cette tendance qui est devenue l'un des critères les plus importants par lesquels la distinction et le progrès des institutions et des nations sont mesurés au cours de ce siècle.

Digitalisation de la gouvernance publique

Dans ce contexte, le ministère de l'Economie et de la Planification (MEP) a lancé, au mois de juillet dernier, l'applicatif informatique«Tartib 2.0 », destiné à évaluer, hiérarchiser et sélectionner les projets d'investissement public à inscrire au budget de l'Etat.

C'est à partir de l'année 2026 que tous les ministères sectoriels devront obligatoirement utiliser l'application « Tartib 2.0» pour inscrire leurs nouveaux projets d'investissements publics au niveau du budget de l'Etat. Le lancement de cette application s'inscrit dans le cadre de l'opérationnalisation du cadre unifié d'évaluation et de gestion de l'investissement public, formalisé par le décret n°2017-394, qui a institutionnalisé un comité national d'approbation des projets publics (Cnapp).

Ce comité, présidé par le ministère de l'Économie et de la Planification, dispose désormais d'un outil d'aide à la décision, à la fois performant et ergonomique, permettant de sélectionner les projets à inscrire au budget de l'Etat.

«Tartib 2.0» s'inscrit résolument dans une démarche de digitalisation de la gouvernance publique visant à améliorer l'efficience et la transparence de la gestion de l'investissement public. L'application permet de fiabiliser chaque étape du processus en se basant sur un « workflow » décisionnel en cohérence avec le cadre unifié d'évaluation et de gestion des investissements publics.

L'objectif de « Tartib 2.0 » est de contribuer à sélectionner les projets qui offrent la meilleure qualité de préparation et le meilleur potentiel en termes d'impact sur le développement durable de la Tunisie. Dans le contexte actuel, où la gestion des projets en difficulté constitue une priorité majeure du gouvernement, la sélection des projets à l'aide de Tartib permettra à l'avenir de disposer d'un portefeuille constitué de projets disposant d'une meilleure qualité de préparation.

L'application « Tartib 2.0 » intègre une méthode de priorisation des projets d'investissement qui se base sur une grille d'analyse multicritère structurée autour de plusieurs composantes : qualité de préparation, impact économique, impact social, impact environnemental et changement climatique, impact transversal.

Chaque composante est déclinée en critères et indicateurs, permettant de déterminer le potentiel du projet à travers un score pondéré. Ce score est, par la suite, bonifié en fonction des priorités géographiques, sectorielles gouvernementales.

Cette méthode est le fruit d'un processus de travail participatif piloté par le ministère de tutelle, associant les acteurs principaux impliqués dans la gestion de l'investissement public.

Les porteurs de projets disposent désormais d'un outil qui leur permet de constituer une banque de projets, de réaliser l'autoévaluation de leurs projets et d'interagir avec le ministère de l'Economie et de la Planification via une plateforme qui facilite la transmission des données et des documents des projets.