Tunisie: Gafsa face à ses bus - L'enjeu du stationnement à la rentrée

Au coeur des préparatifs fiévreux de la rentrée scolaire, une annonce majeure fait écho dans les villes de Gafsa, Tozeur et Sidi Bouzid : la société régionale de transport déploie un bataillon de 60 bus pour sécuriser le transport de milliers d'élèves.

Tandis que cette initiative suscite un sentiment de soulagement, elle soulève dans son sillage une question épineuse et persistante qui pèse lourdement sur la ville de Gafsa : comment ces géants de la route s'insèrent-ils dans un tissu urbain déjà saturé, menaçant de transformer chaque point d'arrêt en un nœud de circulation inextricable ?

Les autorités régionales du transport se préparent à une rentrée scolaire cruciale. Dans un effort de mobilisation sans précédent, la société régionale de transport a annoncé l'affectation d'un parc de 60 bus dédiés au transport scolaire. Cette initiative vise à desservir les gouvernorats de Gafsa, Tozeur et Sidi Bouzid.

Un déploiement stratégique pour une rentrée réussie

Au-delà de la simple mise à disposition de véhicules, la Srtg a orchestré une opération minutieuse, et un programme spécial d'entretien rigoureux a été mis en oeuvre pour garantir la fiabilité et la sécurité de chaque bus. La planification ne s'arrête pas là : la société a travaillé en étroite collaboration avec les autorités régionales, les conseils locaux et la société civile pour cartographier les besoins de chaque délégation. L'objectif est de s'assurer que le nombre de bus est proportionnel au nombre d'élèves, permettant ainsi une distribution équitable et efficace des ressources.

Le revers de la médaille : un problème de stationnement qui s'aggrave

Si les préparatifs de la Srtg sont louables, ils occultent une problématique majeure : le stationnement des bus.

La ville de Gafsa, déjà aux prises avec une circulation étouffante, risque de voir son trafic paralysé. L'arrivée de ce parc de bus, essentielle pour les élèves, pourrait transformer les points de rassemblement en véritables goulots d'étranglement.

Les bus, nécessitant de l'espace pour manœuvrer et stationner, pourraient perturber le flux de la circulation, engendrant embouteillages et frustrations pour les automobilistes. Il est impératif que les autorités locales se penchent dès à présent sur des solutions de stationnement et de gestion des arrêts afin que les efforts de la société de transport ne se traduisent pas par un chaos routier.