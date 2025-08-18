Tunisie: Tozeur - Les femmes bâtissent l'avenir, l'État les soutient

À Tozeur, les femmes prennent les rênes de leur avenir. Grâce à un programme national soutenu par l'État, 13 nouvelles initiatives voient le jour, preuve que l'autonomisation économique n'est plus un slogan mais une réalité qui transforme les régions intérieures avec une inclusion assurée de la femme dans le circuit économique.

À Tozeur, l'autonomisation économique des femmes se donne un nouveau souffle. À l'occasion de la Journée nationale de la femme et de la troisième édition de la manifestation «Succès de mon pays», la Délégation régionale de la Femme, de la Famille, de l'Enfance et des Personnes âgées a remis 13 attestations de financement à des bénéficiaires. Un geste fort qui illustre la détermination de l'État à encourager l'initiative privée et à soutenir les forces vives des régions, en ciblant l'inclusion de la femme dans le circuit économique.

Destiné en priorité aux femmes , aux familles vulnérables et aux séniors, ce programme national d'autonomisation économique transforme les idées en projets concrets. Artisanat, petits métiers, commerce... autant de secteurs où les bénéficiaires pourront désormais se lancer avec un appui financier solide.

Dans le même registre, et dans le cadre du programme «Raidet» (leaders), 7 projets qui ont mobilisé une enveloppe de 76 mille dinars, en collaboration avec la Banque nationale de solidarité, ont bénéficié à des femmes pour des projets agricoles.

Il est à signaler que deux des projets financés (micro et moyens projets) dépassent 10.000 dinars, tandis que les autres avoisinent les 10.000 dinars. Depuis son lancement en 2021, ce programme a déjà soutenu 189 projets dans le gouvernorat de Tozeur, pour un montant total de 1,3 million de dinars.

En 2023, 9 projets ont vu le jour grâce à ce dispositif; 5 autres ont suivi en 2024, et 6 autres pour l'année en cours portant l'enveloppe allouée au total à 196 mille dinars. Ces initiatives locales ont ainsi été financées à Tozeur, confirmant une volonté claire: faire des régions intérieures un moteur de développement, porté par l'énergie et le talent de leurs habitants.