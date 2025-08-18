Tunisie: Développer la médecine interne et promouvoir la numérisation

Une réunion entre le ministre de la Santé et l'association des médecins internes a porté sur le renforcement de la spécialisation en médecine interne avec des ressources humaines compétentes, l'élaboration d'un plan national pour le diagnostic médical et la vulgarisation des prises en charge médicales à distance, ainsi que l'amélioration des soins aux patients, en particulier dans les zones où les services sont limités.

Le ministre de la Santé, Mustapha Ferjani, a présidé, vendredi, une réunion de travail à laquelle ont pris part des représentants de l'Association tunisienne de médecine interne, des professeurs d'université et des spécialistes.

D'après un communiqué du département, la réunion a porté sur le renforcement de la spécialisation en médecine interne avec des ressources humaines compétentes, l'élaboration d'un plan national pour le diagnostic médical et la vulgarisation des prises en charge médicales à distance, ainsi que l'amélioration des soins aux patients, en particulier dans les zones où les services sont limités.

Le ministre de la Santé a souligné le rôle essentiel des médecins internes dans les domaines de la prévention et du traitement, et l'importance de se tenir au courant des développements scientifiques et de la recherche, ce qui contribue à améliorer la qualité des services de santé et à améliorer les indicateurs nationaux.

Le ministre a également apprécié les efforts de l'association dans la formation continue et le suivi des développements scientifiques, et le rôle important des médecins spécialistes dans le diagnostic précoce et le traitement efficace des maladies chroniques et immunitaires.

D'après le ministère, cette rencontre s'inscrit dans la stratégie du ministère de rapprocher les services des citoyens et de promouvoir l'utilisation de la technologie avancée et de la numérisation pour assurer l'équité en santé dans toutes les régions.