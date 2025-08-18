Tunisie: Ministère de l'équipement - Appel à intensifier les efforts pour assurer la propreté sur les routes

Le ministre a, à cet effet, appelé à redoubler d'efforts pour nettoyer les installations hydrauliques, nettoyer les bords des routes numérotées, et prendre davantage soin des réseaux d'évacuation des eaux pluviales notamment aux abords des routes, et vérifier leur efficacité.

Une séance de travail a été consacrée, vendredi, sous la présidence du ministre de l'Equipement et de l'Habitat, Slah Zouari, à l'examen des préparatifs de la saison des pluies et de l'avancement de la mise en oeuvre de la campagne de propreté sur les routes numérotées. Ce outre l'application de la loi relative aux agressions et infractions commises l'égard du domaine public routier de l'Etat.

La réunion a eu lieu en présence du chef de Cabinet, du directeur général des ponts et chaussées, du directeur de l'eau urbaine, du directeur de la gestion des équipements, du directeur du département de l'exploitation et de l'entretien des routes, et plusieurs cadres du ministère, ainsi que de responsables régionaux de l'équipement via visioconférence.

D'après un communiqué du ministère, la réunion a porté sur l'avancement de la mise en oeuvre d'un programme de nettoyage du réseau routier numéroté, qui comprend, outre la levée des déchets de construction, l'éclairage public, la signalisation routière et l'entretien des espaces verts adjacents aux routes.

Outre le rappel de l'application de la loi contre toute agression commise à l'encontre des biens domaniaux routiers, les travaux de la séance ont porté sur le suivi des interventions de la direction des eaux urbaines dans les différents gouvernorats du pays, notamment sur le nettoyage des oueds et des installations de protection contre les inondations, et les différentes composantes des plans de protection des villes et communautés résidentielles face aux inondations.

Le ministre a, à cet effet, appelé à redoubler d'efforts pour nettoyer les installations hydrauliques, nettoyer les bords des routes numérotées, et prendre davantage soin des réseaux d'évacuation des eaux pluviales notamment aux abords des routes et à vérifier leurs efficacité.

Au cours de la séance, certaines problématiques liés à la mise en oeuvre des travaux publics, au nettoyage des installations hydrauliques, et à l'application de la loi relatives aux agressions à l'encontre du domaine public routier de l'Etat, ont également été à l'ordre du jour. Le suivi de ce dernier point comprend un certain nombre d'infractions notamment le déversement de matériaux de construction, de sable et autres déchets aux abords des routes, ainsi que la construction anarchique de limitateurs de vitesse.

Le ministre a exhorté les responsables régionaux à intensifier les visites sur le terrain et à assurer un suivi continu des réseaux d'évacuation des eaux et du réseau routier pour assurer l'efficacité des interventions urgentes.

Pour rappel, et jusqu'au mois de juillet dernier, environ 2 100 km de canaux, oueds, cours d'eau, et installations de protection contre les inondations ont été nettoyés.