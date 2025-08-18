Tunisie: Japon - Les préparatifs de la Ticad 9 à l'ordre du jour

Les deux parties ont, à cette occasion, passé en revue les principaux programmes de coopération entre les deux pays dans divers secteurs vitaux, notamment la coopération financière, économique et technologique et dans le domaine du dessalement d'eau de mer, et ont discuté des moyens de les renforcer et de les développer davantage.

Le secrétaire d'Etat auprès du ministre des Affaires étrangères, de la Migration et des Tunisiens à l'étranger, Mohamed Ben Ayed, a reçu, vendredi dernier, au siège du ministère, M. Osuga Takeshi, ambassadeur du Japon en Tunisie.

La réunion, selon un communiqué du département, a été consacrée à la préparation de la participation de la Tunisie à la 9e Conférence internationale de Tokyo sur le développement africain (Ticad 9), qui se tiendra à Yokohama du 20 au 22 août prochain, et a permis de passer en revue les principaux segments de cette participation.

La réunion a également été l'occasion de passer en revue les principaux programmes de coopération entre les deux pays dans divers secteurs vitaux, notamment la coopération financière, économique et technologique et dans le domaine du dessalement d'eau de mer, et de discuter des moyens de les renforcer et de les développer davantage.

Le secrétaire d'Etat a salué le soutien apporté par le Japon à l'occasion de la fête nationale de la femme tunisienne, qui a été organisée à l'Expo Osaka 2025 le 13 août 2025, et qui a attiré un nombre important de visiteurs.