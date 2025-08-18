Tunisie: Près de 100 000 Tunisiens en Allemagne au service du développement des deux pays

L'Office des Tunisiens à l'étranger (ÔTÉ) a annoncé, dimanche 17 août 2025, la tenue d'une rencontre avec la communauté tunisienne résidant en Allemagne, consacrée au renforcement du dialogue avec les partenaires tunisiens, qu'ils soient issus du secteur public, du secteur privé ou des structures allemandes implantées en Tunisie. Cette initiative s'inscrit dans le cadre du projet « Soutenir la migration comme pilier du développement ».

Selon le communiqué, cette rencontre a permis de mettre en lumière le rôle de la diaspora tunisienne en tant qu'acteur social et pilier essentiel des relations bilatérales entre la Tunisie et l'Allemagne. Les contributions de cette communauté ne se limitent pas aux transferts financiers, mais englobent également le transfert de compétences, l'innovation, l'accompagnement des jeunes, la création d'emplois et les investissements.

La Tunisie compte environ cent mille ressortissants installés en Allemagne, qui s'illustrent par leur participation active à la vie sociale et économique, notamment dans les secteurs de la santé, de la technologie, de l'éducation et de l'entrepreneuriat.