Ile Maurice: Agression sexuelle dans un hôtel - Enquête policière en cours

Un cas allégué d'agression sexuelle impliquant deux mineurs dans un hôtel du Nord suscite une vive attention. Les enfants, qui étaient en vacances à Maurice avec leurs parents, auraient été victimes de gestes déplacés au cours de leur séjour.

Les parents ont porté plainte auprès de la police avant de quitter le pays avec leurs enfants. Conformément aux procédures, les mineurs ont été examinés par le médecin légiste de la police. Les résultats de ces examens devraient être communiqués prochainement et orienteront la suite de l'enquête.

La police a déjà ouvert une enquête afin de faire toute la lumière sur cette affaire. Par ailleurs, le dossier a été transmis au ministère de l'Égalité des genres et du Bien-être de la famille, qui suit la situation de près compte tenu de la sensibilité du cas et de l'âge des victimes.

Aucune autre information n'a pour l'heure été divulguée, mais les autorités insistent sur le fait que toutes les mesures nécessaires seront prises pour établir la vérité et, le cas échéant, assurer la protection des enfants concernés.