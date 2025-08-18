Ile Maurice: Awareness - Kiété sa ene lichien errant? - Eski meme ene lichien race kapav ene lichien errant?

opinion

À Maurice, beaucoup pensent qu'un chien errant, est un chien «sans-abri» et «sans race définie», autrement dit en créole : ene «lichien marron». Et pour certains, «ene lichien malang-malang, ki souvan pena poils, ki pas so letan trenné partou ek fouy poubel» bref, un rejeté de la société.

Pourtant, l'Animal Welfare Act 2013 est clair : un chien errant est un chien en lieu public sans contrôle humain, libre, sans laisse, sans surveillance, et dont personne n'assume la garde à ce moment-là. Donc, si votre chien est seul, même assis devant votre portail, sur le trottoir, il est errant... Eh oui ! ("Stray" means to be at large and not under the control or charge of any person).

Le paradoxe des propriétaires: «Mo lichien pas ene lichien errant li !»

C'est souvent celui qui crie le plus fort contre «ban lichien errants» qui en fabrique de nouveaux chaque jour.

On entend souvent ce genre d'histoire : Madame X met son chien dehors pendant qu'elle nettoie sa cour «juste le temps d'un ti tour dans le voisinnage». Monsieur Y ouvre son portail pour laisser son chien aller se «dégourdir les pattes». Et quand d'autres chiens du quartier aboient ou commencent à courir derrière le leur, ils crient : «Ayo sa ban lichien errants la zot pou fatigue mo lichien la! Bizin faire camion lichien ramasse zot ! Acoz zot mo lichien pas capav al faire ene letour trankil lor simé!»

L'ironie... ils alimentent eux-mêmes la population de chiens errants...sans s'en rendre compte.

Autre perle entendue : «Mo lichien pas errant li, mo mette ene collier ar li kan mo laisse li al marsé dan kartié. Si camion lichien trouve li, zot pou conné li ena enn propriétaire.» Spoiler : non!! Collier pas collier, si ou lichien tousel lor sime, li 'errant'.

Même les campagnes gratuites de stérilisation pour les 'owned dogs', menées par la MSAW, sont souvent critiquées, parfois même par des défenseurs des animaux, sans réaliser que l'errance vient en grande partie... des 'owned dogs'.

Et même au Parlement il y a pas très longtemps, on a entendu :

"Depi kan stray dogs ena owner sa ?"

Illustrant à quel point la sensibilisation reste nécessaire, à tous les niveaux de la société.

Même un chien de race peut-il être errant ?

Désolé de casser le mythe, mais oui, votre beau et majestueux Rottweiler, Berger Allemand, Amstaff, ou votre griffon tout mignon, dès qu'il se balade seul en public, est considéré comme errant. Et la fourrière ne fait pas de favoritisme : pas de tapis rouge pour les chiens de race, ils finissent dans le même filet que le «lichien marron» du quartier. L'errance ne regarde ni le pedigree, ni le prix payé ni les médailles de concours canin. Un chien laissé vagabonder reste un chien errant, quelle que soit sa race, point final.

Et, ironie du sort, ce sont souvent les propriétaires de chiens de race qui prônent la politique du 'Catch and Kill', persuadés qu'en éliminant "ban lichien marron", le problème disparaîtra alors que leur propre chien participe à l'errance aussi.

Petit rappel légal

Dans quels cas votre chien est-il considéré comme "errant" ?

Vous l'envoyez "faire ses besoins" dans le quartier (vous l'avez volontairement laissé errer).

Vous le laissez en dehors de votre cour après 18 heures jusqu'au matin en pensant que c'est autorisé par la loi (considéré comme errant)

Votre cour n'est pas clôturée et il erre quand bon lui semble (négligence)

Vous lui mettez un collier et le laisser errer intentionnellement (considéré comme errant)

Il saute la barrière et fait un tour et retourne sans que vous le sachiez (techniquement errant, mais là c'est à vous de sécuriser votre cour, sinon ça devient de la négligence)

Il s'enfuit et reste perdu plusieurs jours (n'est plus sous votre garde)

Lorsqu'un propriétaire abandonne son chien dans la nature ou en lieu public (il passe officiellement d'animal de compagnie à chien errant)

Problème de chien errant : quelle solution ?

Vétérinaires étrangers pour la stérilisation de masse? Oui, mais pas n'importe comment ! Avec le manque de vétérinaires à Maurice, l'aide étrangère est précieuse, mais elle doit servir des campagnes organisées, pas une stérilisation massive aveugle. Pourquoi ? car la plupart des chiens ne sont pas déclarés !

L'identification : la clé du problème

Identifier un chien, c'est lui donner une «pièce d'identité» via la micropuce, liant l'animal à son propriétaire et agissant à la source du problème.

Même dans le programme CNR (Capturer, Stériliser, Retourner), l'identification reste essentielle : chaque chien stérilisé reçoit une micropuce et une encoche en V sur l'oreille (ear-notch) avant d'être relâché à l'endroit où il a été capturé. Ce marquage permanent évite une recapture inutile.

Le CNR n'est pas la solution principale pour contrôler la population canine, contrairement à ce que pensent certains. Cette méthode concerne les chiens sociables et capables de vivre en liberté sans danger, afin qu'ils aident à réguler la population naturellement, et non pas TOUS les chiens errants !

Donc, 'earnotch' et 'micropucer' un 'owned dog' qui erre, fausse totalement les données car on lui donne, en quelque sorte, le "statut officiel de sans-abri"... sans rien résoudre.

L'ancienne direction de la MSAW l'avait bien compris : avant de stériliser en masse à l'aveugle, il faut mettre de l'ordre. Selon un sondage de 2013, il y aurait 300 000 chiens errants à l'époque... chiffre discutable sans base d'identification nationale. Deux applications mobiles avaient donc été lancées en 2024 pour faire un vrai recensement : le 'Pet Management System' et le 'Dog Population Survey'.

Malheureusement, ces projets ont été laissés de côté par le gouvernement actuel.

Faut-il vraiment des refuges permanents ?

Présentés comme une solution miracle, les refuges permanents, coûteux et difficiles à gérer, ne traitent que les symptômes. Comment distinguer en 2025 un «owned dog» parmi tous les chiens errants ? Va-t-on enfermer tous ceux qu'on trouve lor lari?

La plupart des plaintes viennent des zones urbaines, souvent liées à des chiens domestiques qui se joignent à des «mariaz lichiens» ou poursuivent passants et voitures. Sans identification ni responsabilisation, les refuges se remplissent vite de chiens non réclamés, tandis que les maîtres négligents continuent à laisser errer les leurs... et en reprennent un autre dès que le précédent disparaît et le cercle vicieux continue...

Dans les champs ou forêts, de nombreux chiens errants vivent paisiblement. Idem pour les «community-owned dogs», intégrés au quartier et tolérés par les habitants. La priorité devrait être stérilisation, identification et suivi, pas l'enfermement à vie.

Chaque semaine, des centaines de chiens retrouvés dans la rue sont signalés comme «lost or found» sur les réseaux sociaux. Doiton les enfermer aussi ?

Que proposer au gouvernement pour mieux contrôler la population canine à Maurice ?

Pour aller vite et efficacement, dans un premier temps, réactiver les applications digitales de recensement et lancer des campagnes massives basées exclusivement sur l'enregistrement des chiens, afin de constituer une base de données solide.

En parallèle, poursuivre les programmes gratuits de stérilisation pour les "owned dogs" et le CNR, mais en concertation avec ONG, 'rescuers', bénévoles et habitants, pour s'assurer au maximum que ces chiens n'ont réellement pas de propriétaires.

Et, remplacer l'idée de "shelters pour tous" par des 'Animal Stations' qui accueillent temporairement ou uniquement pour ceux qui en ont vraiment besoin :

les nouveau-nés, avec ou parfois sans leur mère, qu'ils soient nés d'errants ou abandonnés, les orphelins, les femelles gestantes, les animaux malades, blessés ou accidentés, les animaux agressifs nécessitant une rééducation comportementale, les animaux inaptes à être relâchés comme ceux qui sont trop vieux, aveugles ou handicapés, les races classées dangereuses (ex: Rottweiler, Amstaff) trouvées érrantes, ainsi que les chiens du programme CNR en attente de relâche ou d'adoption.

Conclusion

La stérilisation limite la reproduction, mais ne résout pas l'errance. Un maître irresponsable laissera toujours son chien, stérilisé ou pas, vagabonder. Avant d'entasser les chiens dans des refuges, faisons le tri. Réduisons leur nombre efficacement.

Exemple : un chien dans la rue ? On scanne sa micropuce, il rentre chez lui. Inutile de l'envoyer dans un sanctuaire. Propriétaire identifié ? Amende.

Sans identification, inutile de se demander ou de chanter « Who Let the Dogs Out ?» La réponse est simple : tout un pays qui ferme les yeux sur ses responsabilités.