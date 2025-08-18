Ile Maurice: Natation - Deux Mauriciens à l'eau dès mardi

Chloe Ah Chip, Alysson Yene Teck et Lukas Chan Chuen sont bien arrivés samedi à Otopeni. Avant le début de la compétition, ils se sont acclimatés et ont eu l'opportunité de peaufiner leur préparation. Ce mardi, ce sont A ysson Yene Teck et Lukas Chan Chuen qui seront en action.

Huit épreuves, dont deux relais, sont au programme pour cette journée d'ouverture. Toutefois, seuls deux représentants mauriciens prendront part à la compétition ce jour-là. Alysson Yene Teck disputera les séries du 50 m brasse féminin. La Mauricienne devrait pouvoir réaliser une performance correcte sur cette distance rapide, même si c'est plutôt au 200 m 4 nages qu'elle sera attendue plus tard dans la semaine. Elle tentera en tout cas d'améliorer son meilleur temps de la saison, établi à 39"87 sur 50 m brasse.

Lukas Chan Chuen, notre seul représentant masculin en Roumanie, sera engagé dans les séries du 100 m dos. Le sociétaire du CNSP a déjà montré de quoi il est capable en compétition à Maurice. De plus, après les efforts remarqués aux derniers Jeux de la CJSOI aux Seychelles, il devrait se présenter en forme, même si la concurrence sera beaucoup plus relevée cette fois-ci. Son temps d'engagement sur 100 m dos est de 1'06"17.

À noter que les épreuves débuteront à partir de 10h30, heure de Maurice.