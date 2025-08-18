Ile Maurice: Baisse des prix sur cinq produits essentiels - Une mesure estimée à Rs 400 millions

17 Août 2025
L'Express (Port Louis)
Par Stewelderson Casimir

Une annonce attendue : le gouvernement a confirmé hier, lors d'une conférence de presse axée sur le Price Stabilisation Fund, une baisse des prix sur cinq produits de première nécessité. Cette mesure, estimée à Rs 400 millions, entrera en vigueur à partir du mardi 26 août pour une durée initiale de six mois, aussi bien à Maurice qu'à Rodrigues.

Animée par le Premier ministre adjoint Paul Bérenger, aux côtés du junior minister aux Finances Dhaneshwar Damry et des ministres Michael Sik Yuen, Reza Uteem et Aadil Ameer Meea, la conférence de presse a mis en avant l'importance de ce coup de pouce destiné aux consommateurs.

Le DPM Paul bérenger et le ministre du Commerce Michael Sik Yuen se rendant à la conférence de presse hier (Photo: © Sumeet Mudhoo)

Le ministre du Commerce, Michael Sik Yuen, a détaillé les baisses applicables : Lait en poudre dont une réduction de Rs 50 par kilo, l'huile Soya Bean à Rs 15 de moins par litre, le lait pour nourrissons (900 g) sous une subvention de Rs 55, les couches pour bébés soit une baisse de 50 sous l'unité, soit Rs 25 pour un paquet de 50, le fromage transformé (processed cheese) soit une diminution de Rs 10 sur des marques comme Kraft et Bega.

«Un gros travail»

La Mauritius Revenue Authority (MRA) a déjà entamé des discussions avec les acteurs du secteur afin de définir le mécanisme de remboursement des subsides. «Il s'agit d'une première phase. Le comité poursuivra ses travaux pour envisager une deuxième phase», a souligné Michael Sik Yuen.

Au-delà des mesures annoncées, Paul Bérenger n'a pas manqué de critiquer la State Trading Corporation (STC), qu'il a qualifiée d'«institution pourrie» sous le règne du régime MSM. Selon lui, «un gros travail» attend désormais le ministre Michael Sik Yuen pour redresser la situation au sein de cette entité.

Interrogé sur le prix du pain maison, Paul Bérenger a précisé qu'il «ne changera pas pour l'heure». Avec cette première salve de mesures, le gouvernement espère apporter un soulagement immédiat aux familles, dans un contexte marqué par la hausse généralisée du coût de la vie.

