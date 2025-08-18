Ile Maurice: Ashik Jagai conduit chez un médecin sous escorte policière

Le surintendant de police Ashik Jagai, ancien chef de la Police Headquarters Special Striking Team (PHQ SST), a été transféré depuis le Moka Detention Centre vers un cabinet médical privé à Port-Louis hier. Il souffrait de brûlures d'estomac.

La consultation d'environ une heure s'est déroulée sous haute sécurité, avec la présence d'agents de la Financial Crimes Commission (FCC), d'une quinzaine de policiers et d'éléments de la Special Supporting Unit. À l'issue du rendez-vous, le SP Jagai a été reconduit en cellule, toujours sous escorte rapprochée.

Selon des recoupements, aucun interrogatoire n'a eu lieu le vendredi 15 août, mais les auditions devraient reprendre ce lundi, alors que la FCC poursuit son enquête sur ce dossier sensible et complexe.

Ashik Jagai, 57 ans, avait été arrêté le 13 août par la FCC dans le cadre de l'affaire dite «Reward Money», ces primes controversées versées à des policiers et informateurs. Le lendemain, il a comparu devant la cour de Port-Louis Sud, où trois accusations provisoires de «public official using his office for gratification» ont été retenues contre lui.

Les accusations concernent des paiements jugés frauduleux entre novembre 2022 et septembre 2024. Selon les actes d'accusation, le policier aurait approuvé plus de Rs 86 millions de versements illégitimes, dont une demande de Rs 7 millions en novembre 2022, sans base légale ; des paiements totalisant Rs 65,89 millions entre août 2022 et février 2024, alors que seuls Rs 3,188 millions étaient légitimes, soit un trop-perçu de plus de Rs 62 millions ; et un paiement de Rs 17,301 millions en 2024, alors que le montant autorisé n'était que Rs 292 300.

Ashik Jagai nie les faits qui lui sont reprochés. Il affirme qu'il n'a pas perçu de «Reward Money» et qu'il n'a fait que recommander ces montants. Le semaine à venir comprendra de nouveaux développements dans cette enquête tentaculaire.