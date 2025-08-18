Ile Maurice: Kickboxing - Murvin Babajee, un guerrier s'en est allé

Fin juillet, le Mauricien Murvin Babajee, 43 ans, est décédé à Lyon, France où il a résidé durant de nombreuses années. Sa mort était inattendue selon sa famille, très affectée par sa disparition soudaine. Mais pour ceux qui l'ont connu à Maurice, notamment dans le monde du kickboxing, son souvenir demeure.

«C'est en 1997 que Murvin a débuté le kickoxing. Lui et mon frère Kersley, des résidents de Mahébourg, cherchaient un club. Ils en ont trouvé un à Ville-Noire. Et c'est Amédée Lagaillarde qui les a entraînés. Murvin avait alors 16 ans», dit Fabrice Bauluck, bien connu dans le milieu du kickboxing mauricien.

Après des années de pratique, Murvin Babajee a intégré la sélection mauricienne de kickboxing. Judex Jeannot, entraîneur national, se souvient qu'il se donnait toujours à fond dans les entraînements. «Il sortait de Mahébourg pour venir s'entraîner à Rose-Hill, à la salle Eddy Norton. C'était un très bon boxeur. Il avait beaucoup de qualités. C'est quelqu'un qui aimait beaucoup le sport. A ses débuts, il faisait partie d'un groupe de jeunes comme Fabrice Bauluck, qui aimait s'entraîner et qui était ambitieux. Il est triste qu'il soit parti aussi tôt», confie Judex Jeannot.

Murvin Babajee était connu pour son hardiesse au combat. «Alors qu'il avait eu le bras cassé lors d'un combat, il a fini par le remporter», se souvient Fabrice Bauluck. Plusieurs fois champion de Maurice dans la catégorie des moins de 63.5 kg, il lui arrivait aussi de combattre chez les moins de 67 kg. Il a pris part à plusieurs compétitions de la Réunion à l'instar d'autres pays de la région tels les Seychelles ou la Réunion.

Même dans la défaite - chose qui arrive dans la carrière de tout vrai compétiteur - il s'est toujours montré majestueux sur le ring. «Dans les années 2 000, il a combat- tu 2 fois en coupe de l'océan Indien le Malgache Rababany, une vraie référence en kickboxing à cette époque, un adversaire redoutable dans la région. Il était d'ailleurs champion du monde.

Malgré sa défaite, Murvin Babajee avait livré une très belle prestation», raconte Fabrice Bauluck. Ce dernier se remémore aussi le combat que le Mauricien avait eu en pro contre le Français Fouad Ezbiri. «Murvin avait impressionné tout le monde en tenant tête durant 7 rondes à cet athlète champion du monde. Il deviendra par la suite son entraîneur», poursuit Fabrice Bauluck.

Judex Jeannot n'oubliera pas de mentionner que Murvin Babajee a remporté la Coupe intercontinentale en pro, la première ceinture WAKO. C'était alors en 2006. Il avait été sacré plusieurs fois champion de Maurice et avait été sacré champion de l'océan Indien. «Murvin avait été le premier Mauricien à avoir cette ceinture», déclare l'entraîneur national. Le Mauricien avait alors vaincu le Français Mickael Lallemand, par K. -O à la 2e reprise.

A noter que Murvin Babajee s'était marié avec une Française et avait habité ensuite en France. De cette union est née une fille. Le Mauricien avait continué à s'entraîner dans l'Hexagone et avait participé à des compétitions de Muay Thai. Toujours en bon amoureux du sport.

Mais le destin a voulu qu'il décède. Sa famille a fait des démarches pour rapatrier sa dépouille dans l'île natale du défunt. Aux dernières nouvelles, celle-ci devrait être chez nous d'ici la fin du mois d'août.

Aux familles et aux proches affligés par le décès de Murvin Babajee, l'express présente ses sympathies.