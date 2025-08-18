Cameroun: Hilaire Dzipan dénonce des manigances après l'invalidation de sa candidature

La scène politique camerounaise est secouée par la réaction de Hilaire Dzipan, candidat recalé par le Conseil constitutionnel, qui a vivement réagi à travers un communiqué largement diffusé sur les réseaux sociaux.

Alors que sa candidature avait été initialement validée par ELECAM parmi treize dossiers recevables, l'invalidation prononcée par la haute juridiction suscite de nombreuses interrogations. Le candidat affirme n'avoir toujours pas été officiellement notifié de la décision, ce qu'il présente comme une atteinte à la transparence et à la régularité du processus.

Dzipan dénonce ce qu'il qualifie de manigances publiques de la part d'un membre du Conseil constitutionnel. Selon lui, l'institution aurait outrepassé son rôle en s'ingérant dans des questions internes aux partis, alors même que le MINAT et ELECAM avaient confirmé la validité de sa candidature. Il souligne que le défaut de qualité invoqué contre Dame Moullende, l'une de ses contestataires, ne justifiait en rien l'invalidation de son dossier. La mise en délibéré répétée de son cas ainsi que les chuchotements d'un conseiller à l'oreille de ses collègues renforcent, à ses yeux, l'image d'une procédure marquée par l'opacité et l'arbitraire.

Reconnu comme un artisan de la candidature consensuelle, Hilaire Dzipan avait plusieurs fois exprimé son intention de se retirer pour favoriser une démarche unitaire et bâtir une candidature commune. Dans son communiqué, il ne revient pas sur ce choix mais exprime un doute profond quant à la capacité du Conseil constitutionnel à dire le droit de manière impartiale au moment opportun. Pour lui, cette affaire illustre une insécurité juridique qui plane sur le processus électoral camerounais, risquant d'affaiblir la confiance des acteurs politiques et des citoyens.

Malgré cette déconvenue, Dzipan continue de participer activement aux réunions, aux médiations et aux conclaves entre candidats. Son engagement témoigne de sa volonté de contribuer à une réforme plus large du cadre politique. Il insiste sur la nécessité d'un code électoral consensuel qui puisse garantir l'équité et renforcer la légitimité du processus démocratique. Sa détermination semble orientée vers les prochaines échéances, en particulier celles de 2026, qu'il place déjà au coeur de son discours.

Une conférence de presse est annoncée dans les jours à venir. Elle devrait éclairer ses perspectives personnelles et préciser les actions qu'il envisage pour porter le combat d'une réforme électorale inclusive. Au-delà de sa propre candidature, c'est toute la question de la transparence et de la crédibilité du système électoral qui est posée. En soulevant ces interrogations, Hilaire Dzipan relance le débat sur l'indépendance des institutions et sur la place de l'opposition dans un paysage politique en pleine recomposition.