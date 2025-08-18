Congo-Kinshasa: Réhabilitation de la route Mwenga-Bukavu - Les autorités territoriales exigent l'implication des société minières

Dans une correspondance datée du 15 août, l'administrateur du territoire de Mwenga (Sud-Kivu), Walubila Mao, enjoint toutes les sociétés exploitant les minerais à Mwenga de considérer la réhabilitation de cette route comme une urgence absolue.

Dans ce même document, l'administrateur demande à chacune des huit sociétés actives dans le secteur minier de mettre à la disposition d'une commission ad hoc :

deux excavatrices

une chargeuse

deux camions benne

les carburants.

À ce jour, les coopératives minières de Mwenga n'ont pas encore réagi à cette demande.

Le territoire de Mwenga est pourtant reconnu pour sa forte production d'or dans la province du Sud-Kivu, ce qui renforce les attentes de la population en matière de responsabilité sociale des entreprises.

Considérée comme l'une des voies stratégiques reliant la ville de Bukavu au territoire de Mwenga, cette portion de la Route nationale numéro 2 souffre d'un manque criant d'entretien. Son délabrement suscite l'inquiétude des usagers dans cette voie. Chauffeurs et commerçants y traversent un véritable calvaire pour relier les deux entités.

Plusieurs ponts sont également affectés, poussant les acteurs locaux à élever la voix pour exiger sa réhabilitation par les entreprises minières opérant dans la région.