Gabon: Le Chef de l'État honore la mémoire de feu le Président Léon Mba

Au sortir de la messe d'action de grâce célébrée ce matin en faveur de la Nation, en la paroisse Saint Pierre, et en prélude à la commémoration du 65ème anniversaire de l'accession du Gabon à la souveraineté internationale, le Président de la République, Chef de l'État, Chef du Gouvernement, Son Excellence Brice Clotaire Oligui Nguema, a honoré ce jour la mémoire de feu le Président Léon Mba.

En présence des Vice-Présidents de la République et du gouvernement, des membres du Gouvernement et de la famille de l'illustre disparu, le Chef de l'État s'est recueilli et a procédé au dépôt d'une gerbe de fleurs au mausolée Léon MBA, premier Président du Gabon.

Cet hommage au Père de la Nation, à la veille des festivités de l'indépendance, traduit l'attachement, le respect et la reconnaissance du Chef de l'État envers les efforts et le legs du défunt en faveur du Gabon. La cérémonie, empreinte de solennité, a été marquée par l'exécution de l'hymne national, la sonnerie aux morts, ainsi que des échanges fraternels entre le Président de la République et la famille du Président Léon MBA.

À l'issue de ce moment de recueillement, le Chef de l'État a procédé à l'inauguration du nouveau service de pédiatrie du Centre Hospitalier Universitaire de Libreville (CHUL). Réhabilité grâce à l'appui de la communauté libanaise, ce service modernisé est doté de tout le mobilier nécessaire au personnel soignant et administratif, d'une salle polyvalente, d'une salle de conférence, de plusieurs chambres d'hospitalisation ainsi que d'un espace de jeux dédié aux enfants. Ce projet illustre non seulement l'amitié historique entre le Gabon et le Liban, mais également la concrétisation de la diplomatie agissante prônée par le Chef de l'État.

Par ailleurs, Son Excellence Brice Clotaire Oligui Nguema a inauguré le nouveau siège de Gabon 24. La cérémonie a été marquée par la remise de distinctions honorifiques à plusieurs agents, les interventions du Directeur général de la chaîne, du Ministre de la Communication, la coupure du ruban, le dévoilement de la plaque inaugurale, suivis d'une visite guidée des installations et du lancement de la nouvelle radio « 24 FM ». Cet édifice de cinq étages témoigne de la volonté du Président de la République d'améliorer durablement les conditions de travail des agents et de renforcer l'outil de communication publique.

En outre, dans le cadre de la traditionnelle cérémonie de décoration qu'il a présidée à l'esplanade du Sénat, le Chef de l'État a procédé à la remise de médailles dans l'ordre de l'étoile Équatoriale et l'ordre du mérite gabonais à plusieurs personnalités civiles et militaires, en reconnaissance de leur mérite et de leur engagement au service de la Nation.