Gabon: Franceville - 2e Arrondissement - Unir les forces pour transformer le chômage en opportunités

Franceville, Haut-Ogooué. Avec un taux de chômage estimé à 88 %, le 2e Arrondissement de la Commune de Franceville fait aussi partie des zones les plus touchées par le manque d'emplois dans la province du Haut-Ogooué.

Concrètement, cela signifie que près de 9 habitants sur 10 sont sans activité rémunérée, une situation qui frappe en particulier la jeunesse, pourtant considérée comme la première richesse de notre société.

Ce constat alarmant appelle à une prise de conscience collective et à une action concertée. Pour Emmanuel Obakamba Ombana, fils du 2e Arrondissement, il est temps de dépasser les clivages politiques, familiaux et communautaires qui freinent l'élan de développement local : « Nous devons regarder dans la même direction. Le chômage de nos jeunes n'est ni une affaire de parti politique, ni de clan, ni de famille. C'est un problème collectif qui exige des solutions collectives. »

1 - Un potentiel économique inexploité.

Le 2e Arrondissement dispose pourtant d'atouts majeurs :

1 - Une jeunesse dynamique et créative prête à s'investir si les conditions d'encadrement, de formation et d'accès au financement sont réunies.

2 - Des terres fertiles et propices à l'agriculture, secteur qui pourrait devenir un véritable moteur de création d'emplois durables.

3 - Un tissu artisanal et commercial latent qui ne demande qu'à être structuré et soutenu.

4 - Une position stratégique au coeur de Franceville, offrant des opportunités de développement des services, du numérique et de l'économie locale.

5 - Un appel à l'Unité et à l'Action.

Pour Emmanuel Obakamba Ombana, l'avenir du 2e Arrondissement dépendra de la capacité de ses fils et filles à mettre en commun leurs forces, leurs idées et leurs ressources. L'objectif : transformer le chômage massif en un levier de créativité, d'innovation et de développement durable.

« Nos jeunes ne demandent qu'à travailler, entreprendre et contribuer à l'essor de nos quartiers, Arrondissement, Commune, Provence et du Gabon tout entier. À nous, adultes et leaders, de créer les conditions favorables à cette transformation. »

6 - Une vision de Députerritorialiste.

Se définissant comme le Députerritorialiste du 2e Arrondissement, Emmanuel Obakamba Ombana insiste sur une approche nouvelle de la politique :

1 - Une politique de proximité, centrée sur les réalités locales.

2 - Une politique de résultats, avec des projets concrets en faveur de l'emploi, de la formation et de l'entrepreneuriat.

2 - Une politique d'inclusion, où chaque citoyen, jeune, femme, sage a un rôle à jouer.

7 - Une perspective porteuse d'espoir.

Au-delà du constat difficile, ce discours apporte une lueur d'espoir : celle d'un Arrondissement capable de se réinventer et de devenir un pôle économique local.

L'enjeu est clair : faire du 2e Arrondissement de Franceville non plus une zone sinistrée par le chômage, mais un espace où se créent des emplois durables et où les jeunes retrouvent foi en l'avenir.