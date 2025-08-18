Angola: Appel à davantage de capitaux dans la culture pour la promotion de l'emploi

Lubango — Le candidat à la présidence de l'Association angolaise des professionnels du cinéma et de l'audiovisuel (APROCIMA) pour la législature 2025-2029, Silvio Nascimento, a plaidé lundi, pour un soutien accru et des investissements concrets dans la culture, afin que ses différents secteurs deviennent de véritables sources de création d'emplois.

Dans des déclarations à l'ANGOP, l'acteur originaire de Lubango a déclaré que la culture devait bénéficier d'un soutien spécifique, car elle ne constitue pas un secteur d'investissement clé dans le pays et devrait être rattachée à d'autres départements ministériels tels que le Tourisme, l'Éducation et le Plan.

Il a souligné la nécessité d'examiner la culture avec attention et sérieux, en mobilisant davantage de capitaux pour la développer et la transformer en une industrie contribuant à la croissance de l'économie nationale.

Il a dit que pour promouvoir véritablement le cinéma, le théâtre et les arts de la scène angolais, il est nécessaire de les soutenir par le mécénat, par l'intermédiaire d'entreprises agissant dans le cadre de leur responsabilité sociale, qui peuvent investir dans le théâtre, le cinéma, la peinture, entre autres domaines culturels, afin de bénéficier d'avantages fiscaux.

En ce qui concerne le cinéma, directement à la télévision publique, selon la source, il est nécessaire de promouvoir davantage les contenus angolais, en prônant une plus grande ouverture, c'est-à-dire en offrant des exonérations de publicité aux entreprises qui investissent dans les feuilletons ou les pièces de théâtre, car c'est le seul moyen de les inciter à les soutenir.

« Cela permettra à de nombreuses autres marques de venir financer nos contenus, sans nécessairement compenser la publicité télévisée et les récompenser ensuite par d'autres exonérations fiscales, car elles soutiennent la culture », a-t-il ajouté.

Sílvio Nascimento a souligné que dans le seul secteur audiovisuel, dans le cas du cinéma ou des feuilletons, divers types d'emplois peuvent être créés, car un feuilleton emploie des charpentiers et des maçons pour la construction des décors, ainsi que divers types de travaux tels que la vente de produits et d'aliments.

Selon l'acteur, les productions nécessitent des techniciens audiovisuels, du son et de l'image, des enseignants, des scénaristes, des dactylographes, des imprimeries, des graphistes, des designers, etc, précisant qu'un seul feuilleton peut générer de nombreux emplois, mais des investissements sont nécessaires pour garantir leur pérennité.

Le cinéaste a également souligné la nécessité d'investir financièrement, car les techniciens existent déjà, mais il faut acquérir un peu de tout, car chaque feuilleton est un scénario différent. Plus il y aura d'emplois créés, plus la pérennité sera grande pour les jeunes et leurs familles.

Sílvio Nascimento est le seul candidat à la présidence de l'Association angolaise des professionnels du cinéma et de l'audiovisuel (APROCIMA) pour le mandat 2025-2029, l'élection étant prévue le 16 de ce mois.