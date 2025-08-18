Angola: Le manque de salles conditionne le développement du théâtre à Lunda Norte

7 Août 2025
Angola Press Agency (Luanda)
Par QB/HD/BS

Dundo — Le manque de salles pour les répétitions et les expositions théâtrales dans la province de Lunda Norte a conditionné le développement de l'art dans la région, limitant la visibilité des artistes et des compagnies, ainsi que la formation de nouveaux talents.

Selon le secrétaire provincial de l'Association angolaise du théâtre (AAT), Hélder Chissaluquia, qui parlait jeudi à l'ANGOP, au sujet du développement de l'art dans la Lunda Norte, la province dispose d'une salle appartenant à Endiama, mais elle ne peut pas être utilisée en raison des travaux de réhabilitation qui durent déjà presque cinq ans.

Il a dit que les groupes ont actuellement exposé leurs pièces dans l'une des salles de classe de l'école technique de santé, de manière improvisée, pour préserver l'art et maintenir le théâtre dans la routine quotidienne des citoyens.

Selon Hélder Chissaluquia, la province était déjà un grand bastion du théâtre, mais par manque de salles appropriées, elle a régressé, ce qui a rendu impossible sa massification.

