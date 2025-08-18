Angola: Plus de 18 millions d'emplois

Luanda — La population active angolaise a atteint 18 199 957 personnes au deuxième trimestre de cette année, soit une augmentation de 45 242 emplois (0,2 %) par rapport à la période précédente (premier trimestre 2025, selon l'Institut national de la statistique (INE).

En revanche, le taux de chômage a diminué de 1,9 point de pourcentage, atteignant 28,8 %, contre 29,4 % au trimestre précédent.

Ces chiffres pour l'Angola, par exemple, dépassent le taux de chômage officiel de l'Afrique du Sud, qui a augmenté pour le deuxième trimestre consécutif à 33,2 % entre avril et juin de cette année, contre 32,9 % entre janvier et mars, selon les données publiées mardi (12) par l'Agence des Statistiques de ce pays.

En d'autres termes, Statistics South Africa a indiqué que le nombre de chômeurs dans ce pays a atteint 8,367 millions au deuxième trimestre 2025, contre 8,228 millions au trimestre précédent. Une définition plus large du chômage, qui inclut les personnes découragées de chercher un emploi, a chuté à 42,9 % au deuxième trimestre, contre 43,1 % au trimestre précédent en Afrique du Sud.

Selon le directeur général de l'INE, Joel Futi, qui s'exprimait vendredi à Luanda lors de la présentation de la Fiche d'information rapide (FIR) de l'Enquête sur l'emploi en Angola (IEA), les données de l'Angola confirment l'évolution positive du marché du travail national, avec une augmentation du nombre d'Angolais engagés dans des activités productives et une diminution du nombre de citoyens à la recherche d'un emploi.

Les indicateurs susmentionnés révèlent également que le pays consolide un cycle de création d'emplois, soutenu par des politiques publiques axées sur l'investissement, la diversification économique et le renforcement des capacités productives.

Ce processus, a-t-il poursuivi, contribue à l'augmentation des revenus des familles et au renforcement de la stabilité sociale et économique.

L'IEA, pour le deuxième trimestre, souligne également qu'entre avril et juin, la population active a augmenté de 136 316 personnes, pour un total de 12 950 875 travailleurs.

En termes annuels, par rapport à la même période en 2024, on a enregistré une augmentation de 842 020 emplois, soit 7 %. Dans la même comparaison, le nombre de chômeurs a diminué de 515 231 personnes, soit une baisse de 8,9 %.

L'économie informelle, qui représente 78,6 % de la population active, a enregistré une baisse trimestrielle de 1,7 %, soit 172 000 personnes de moins et 744 travailleurs de moins dans cette situation, ce qui indique un processus progressif de formalisation des activités économiques.

Le taux d'emploi s'est établi à 89 %, soit une légère baisse de 0,6 point de pourcentage par rapport au trimestre précédent, mais reste à un niveau élevé.

L'Enquête sur l'emploi en Angola (IEA) est une étude par sondage ciblant les ménages résidant en Angola. Elle exclut les ménages vivant dans des logements collectifs, tels que les hôtels, les hôpitaux, les casernes militaires, les résidences étudiantes et les sans-abri, entre autres.

L'unité d'échantillonnage statistique est le ménage. Les données sociodémographiques sont collectées auprès de tous ses membres. Pour les questions relatives à l'emploi, les données sont collectées auprès de toutes les personnes âgées de 15 ans et plus.

L'échantillon de cette enquête est probabiliste et permet la disponibilité des données nationales par zone de résidence (urbaine et rurale). Cette étude est menée trimestriellement et les informations sont collectées hebdomadairement.