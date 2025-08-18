Angola: Six entreprises sont en compétition pour l'exploitation des terminaux maritime et fluvial de Cabinda et de Soyo.

Soyo — Six entreprises, dont quatre nationales et deux étrangères, ont soumis des propositions à l'appel d'offres international pour la concession de l'exploitation des terminaux passagers et de fret du port de Cabinda et du terminal fluvial du port de Soyo, dans la province de Zaire.

L'annonce a été faite vendredi à Soyo, lors de l'ouverture publique et de la présentation des offres, suite à l'appel d'offres lancé en mars dernier.

Selon le vice-président du commission d'évaluation, Via Gimi João Baptista, qui s'exprimait devant la presse à l'issue de la cérémonie, seul un examen formel des documents soumis par les entreprises en compétition a été effectué à ce stade.

Il a toutefois refusé de divulguer les noms des entreprises participantes, reportant cette information à la phase finale du processus.

Il a également précisé qu'une fois l'appel d'offres conclu, les résultats seront publiés et les entreprises lauréates annoncées dans un délai indéterminé.

Les principaux objectifs de cet événement public étaient d'assurer la transparence, de confirmer la réception des propositions dans les délais et formats requis, et de réaffirmer l'intégrité du processus d'appel d'offres mené par le gouvernement angolais.

Présidée par Fernando Dias, président du conseil d'administration du Port de Soyo, la cérémonie comprenait une explication des procédures, l'ouverture publique des plis scellés, la vérification formelle des documents et la déclaration officielle des propositions reçues.

L'événement, qui s'est tenu dans l'auditorium de l'Entreprise Portuaire de Soyo, a réuni des membres du commission d'appel d'offres, des représentants des entreprises soumissionnaires et des autorités gouvernementales, notamment le ministère des Transports et le gouvernorat de province de Zaire.

Le processus d'appel d'offres public international est régi par l'arrêté présidentiel n° 210/23 du 29 août, qui autorise l'attribution de contrats de concession pour la gestion, l'exploitation et la maintenance des deux ports.

Avec cette initiative, l'Exécutif vise à moderniser les infrastructures portuaires et à dynamiser le secteur du cabotage dans le nord du pays.

Par ailleurs, la concession permettra l'entrée d'opérateurs privés dotés de capacités techniques et financières, conformément à la stratégie du gouvernement visant à renforcer l'intégration territoriale et commerciale, à stimuler le développement économique et à assurer une meilleure connectivité maritime entre les provinces de Cabinda, de Zaire et de Luanda.