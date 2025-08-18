Congo-Kinshasa: Deux camions-citernes de la MONUSCO mobilisés pour maîtriser un incendie à Goma

17 Août 2025
Radio Okapi (Kinshasa)

L'unité anti-incendie de la MONUSCO a mobilisé, vendredi 15 août, deux camions-citernes, soit 7 000 litres d'eau, pour maîtriser un incendie déclaré dans le quartier Mabanga-Sud, commune de Karisimbi, à Goma.

Selon des sources sur place, ce feu d'origine inconnue a entièrement calciné une maison et tout son contenu. Heureusement, ce drame n'a causé ni perte en vies humaines ni blessés.

En l'espace d'une semaine, la ville de Goma a enregistré plusieurs cas d'incendie dans différents quartiers, entraînant des pertes matérielles importantes ainsi que des décès.

