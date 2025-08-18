Congo-Kinshasa: Basket-ball - 500 $ et une bourse d'études offerts aux vainqueurs du tournoi BOMOKO à Kinshasa

Le terrain omnisports Gentiny Ngobila dans la commune de Salongo à Kinsahsa, va accueillir du 19 au 30 août 2025, la première édition du tournoi de basket-ball dénommé BOMOKO.

Ce tournoi vise à rassembler et révéler les talents locaux. Plus qu'une simple compétition, il s'inscrit dans un projet social et sportif destiné à encadrer la jeunesse kinoise à travers le basketball.

Selon les organisateurs, l'événement offrira également une vitrine aux meilleures équipes et joueurs de la capitale tout en stimulant l'excellence grâce à des récompenses financières et une bourse d'études attribuée au meilleur joueur. La compétition réunira 12 équipes inscrites gratuitement.

Le vainqueur recevra une récompense de 500 USD, le deuxième prix s'élèvera à 300 USD et le troisième à 200 USD.

Organisé par Yannick ISASI, ancien international congolais (Léopard) et deuxième vice-président de la Ligue provinciale de basketball de Kinshasa, ce tournoi promet d'allier compétition de haut niveau, promotion des jeunes talents et ambiance festive.