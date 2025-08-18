Congo-Kinshasa: Basket-ball - 500 $ et une bourse d'études offerts aux vainqueurs du tournoi BOMOKO à Kinshasa

17 Août 2025
Radio Okapi (Kinshasa)

Le terrain omnisports Gentiny Ngobila dans la commune de Salongo à Kinsahsa, va accueillir du 19 au 30 août 2025, la première édition du tournoi de basket-ball dénommé BOMOKO.

Ce tournoi vise à rassembler et révéler les talents locaux. Plus qu'une simple compétition, il s'inscrit dans un projet social et sportif destiné à encadrer la jeunesse kinoise à travers le basketball.

Selon les organisateurs, l'événement offrira également une vitrine aux meilleures équipes et joueurs de la capitale tout en stimulant l'excellence grâce à des récompenses financières et une bourse d'études attribuée au meilleur joueur. La compétition réunira 12 équipes inscrites gratuitement.

Le vainqueur recevra une récompense de 500 USD, le deuxième prix s'élèvera à 300 USD et le troisième à 200 USD.

Organisé par Yannick ISASI, ancien international congolais (Léopard) et deuxième vice-président de la Ligue provinciale de basketball de Kinshasa, ce tournoi promet d'allier compétition de haut niveau, promotion des jeunes talents et ambiance festive.

Lire l'article original sur Radio Okapi.

Tagged:
Copyright © 2025 Radio Okapi. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 500 articles par jour provenant de plus de 110 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.