Congo-Kinshasa: Alerte à Moba - Inquiétante recrudescence de la criminalité et des actes de banditisme

Le Parlement des Jeunes du territoire de Moba, dans la province du Tanganyika, tire la sonnette d'alarme face à une montée inquiétante de l'insécurité dans la région. Dans un communiqué publié ce samedi 16 août 2025, cette organisation relève plusieurs cas de morts, de blessés et de vols enregistrés entre le mardi 12 et le vendredi 15 août.

Le dernier incident en date s'est produit dans la nuit de jeudi à vendredi dans la chefferie de Manda, où l'épouse d'un ex-juge a été tuée par des individus armés non encore identifiés. Par ailleurs, la nuit précédente, au village Ngala, situé au bord du lac Tanganyika, des hommes armés ont fait irruption au domicile d'un commerçant, tirant des coups de feu avant de dérober une importante somme d'argent ainsi que divers biens, dont des panneaux solaires, des fûts de carburant et un moteur hors-bord.

Autre fait grave, un jeune garçon a mortellement poignardé une personne dans la nuit au village Kasenge vers 23 heures. Plusieurs autres actes criminels ont également été signalés à Muliro et dans d'autres localités du territoire de Moba.

Victor Kanfwa, administrateur du territoire, confirme cette recrudescence de la criminalité tout en rassurant la population que les forces de sécurité sont mobilisées pour traquer les malfaiteurs. Il déplore toutefois le faible effectif de la police nationale congolaise déployée sur place.

Justin Katwamba, président du Parlement des Jeunes, appelle les autorités locales à renforcer la sécurité des populations et de leurs biens, et exhorte les habitants à rester vigilants. Il déclare : « Le Parlement des Jeunes dénonce fermement l'insécurité croissante à Muliro, Kansenge, Mulonde et leurs environs. Nous appelons les autorités locales et provinciales à prendre des mesures urgentes et concrètes. Aux victimes de vol, nous recommandons de porter plainte contre inconnu. Aux forces de sécurité, de renforcer leur présence dans toutes les zones à risque. Aux jeunes en général, de rester unis, vigilants et de signaler tout mouvement suspect. »