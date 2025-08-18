Congo-Kinshasa: Ituri - La MONUSCO maintient ses casques bleus à Gina pour protéger les civils contre les groupes armés

Les casques bleus de la MONUSCO maintiennent depuis quelques semaines, une présence renforcée à Gina, dans le territoire de Djugu, à environ 40 km au nord de Bunia en Ituri, afin d'assurer la protection des civils.

Les soldats de la paix ont intensifié leurs patrouilles dissuasives régulières pour apaiser les populations locales face aux menaces persistantes des groupes armés.

Cette présence accrue fait suite à l'attaque survenue le 10 août dernier contre cette localité, perpétrée par la milice CODECO et ayant causé plusieurs morts parmi la population civile.

Le Major Ahmed Bouhia, officier de l'Information publique de la MONUSCO, a indiqué samedi 16 août qu'après cette attaque, les casques bleus s'étaient déployés immédiatement après le déclenchement des violences pour protéger les civils et empêcher un massacre. Dès les premiers tirs, les membres du bataillon népalais stationné sur place sont intervenus sans délai. Leur réaction rapide, soutenue par des tirs dissuasifs précis, a contraint les assaillants à se replier, sécurisant ainsi la zone.

L'officier rapporte que sur place, les soldats de paix ont découvert quatre civils grièvement blessés. Après leur avoir prodigué les premiers soins, ils ont été acheminés dans un centre de santé de la région. En raison de la gravité de leurs blessures, une évacuation médicale d'urgence a été organisée le 11 août.

« Un hélicoptère du contingent bangladais a transporté les blessés vers l'hôpital de Bunia, où ils ont reçu des soins spécialisés. Cette intervention rapide et coordonnée a permis d'éviter un bilan humain plus lourd », a déclaré le Major Bouhia.

Depuis, la MONUSCO maintient une présence visible dans la région avec des patrouilles régulières, rassurant ainsi les populations malgré la menace armée toujours présente.