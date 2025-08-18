Congo-Kinshasa: Six morts dans le crash d'un aéronef près de Kisangani

17 Août 2025
Radio Okapi (Kinshasa)

Six personnes dont un officier des FARDC, son épouse et son garde du corps ont péri dans l'accident d'un aéronef survenu, samedi 16 août, à environ 34 km de Kisangani, province de la Tshopo.

Selon des sources sécuritaires, une personne aurait survécu sur les 7 passagers à bord alors que cet appareil est complètement endommagé.

Les mêmes sources rapportent que les circonstances de ce drame ne sont pas encore connues.

Fin octobre dernier, deux militaires étaient décédés et un survivant dans le crash d'un hélicoptère militaire à l'aéroport de Ndolo à Kinshasa.

L'aéronef s'est écrasé sur la piste à l'aéroport de Ndolo. Les circonstances de l'accident ne sont pas encore connues.

